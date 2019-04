Încă un deputat PSD trece în tabăra lui Ponta. Cum arată majoritatea PSD-ALDE în Parlament

"Astăzi, am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc și în care mă regăsesc în ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în județul Argeș am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu - <<Mitralieră>>. Voi susține lista PRO România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că am încredere că oameni precum comisarul european Corina Crețu vor ști să se bată la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene necesare inclusiv dezvoltării județului Argeș", scrie pe pagina sa de Facebook deputatul Nicolae Georgescu.





Reaminitm că la începutul luii aprilie, un alt deputat PSD a părăsit PSD și înscris în Pro România. Deputatul de Hunedoara Petru-Sorin Marica a declarat că ”PSD-ul de astăzi este un partid confiscat de un grup restrâns de oameni care îl folosesc pentru interesele lor personale”.







Grupul independent controlat de Victor Ponta numără 22 de deputați înscriși în Pro România.







Demisia lui Georgescu apare în contextul în care PSD-ALDE iau în calcul să treacă prin Parlament reorganizarea Guvernului, care se face în urma demisiilor Rovanei Plumb, Nataliei Intotero și Tudorel Toader. Astfel orice demisie sau plecare din rândul parlamentarilor Coaliției complică lucrurile.







PSD-ALDE deține în continuare majoritatea în Parlament, odată cu plecarea deputatului de Arges, Coaliția are 239 de voturi din 233 necesare pentru adoptarea legilor organice sau a unei reorganizării guvernamentale.







Majoritatea Coaliției este una fragilă în Parlament și asta pentru că în interiorul PSD există în continuare parlamentari fideli foștilor social-democrați ca Mihai Tudose și Adrian Țuțuianu dar și parlamentari controlați de lideri nemulțumiți de actuala conducere - Paul Stănescu, Gabriela Firea, Dumitru Buzatu. De asemenea, PSD trebuie să ia în calcul o mobilizare exemplară pentru ca toți cei 239 de parlamenatri ai Coaliției să se mobilizeze și să fie prezenți la vot pentru validarea componenței noului Guvern.







De precizat este UDMR a anunțat că nu va vota o eventuală reorganizare a Guvernului dar PSD-ALDE se poate baza pe o parte dintre voturile deținute de deputații Minorităților (19 mandate).