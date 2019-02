Firea: Am spus la supărare de prezidențiale. Voi candida și la Teleorman, dacă acolo candidează Dragnea

"Am spus la supărare că dacă tot îmi face viața un calvar o să vin și eu după dumnealui oriunde va candida. Dar și la Teleorman, dacă va candida, eu voi merge după domnia sa să candidez. În acest context am făcut declarația, nu în alt fel. Văd că s-a speculat și culmea era ca știre verificabilă de prietenul domnului Dragnea", a declarat Gabriela Firea, citată de Mediafax.





Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că nu s-a gândit în această perioadă dacă va candida sau nu pentru prezidențiale deoarece e prematur, însă a precizat că sunt momente când și-ar dori să candideze împotriva lui Liviu Dragnea oriunde se va duce el.





„Nu am apucat să mă gândesc (dacă va candida la prezidențiale, n.r). Așa cum știți am fost în perioada sărbătorilor în spital, și acum sunt sub tratament, (...) sunt nevoită să lupt pentru bucureșteni (...) și să le spun adevărul, să nu se lase păcăliți prin comunicate de presă. (...) Credeți-mă că-mi vine de multe ori să spun că m-aș duce să-l contracandidez pe domnul Dragnea oriunde se va duce el, dar oriunde. Numai să vadă că nu poată să meargă cu minciuna, cu manipularea și cu răzbunarea până la capăt. (...) E prematur”, a declarat Gabriela Firea, la România TV.









Primarul general Gabriela Firea și-a explicat miercuri declarațiile legate de o posibilă candidatură împotriva lui Liviu Dragnea, spunând că a făcut referire la orice post, nu doar la prezidențiale.