​Tăriceanu: Nu sunt afectat de OUG pe completuri. Trebuie găsită o formula de rezolvare a dosarelor

"Nu ştiu dacă Tudorel Toader a anunţat deja că dă o ordonanţă, dar noi suntem (...) în faţa unei situaţii care este rezultatul deciziei Curţii Constituţionale. Nu vreau să înţelegeţi că ar fi o critică, din contră eu salut decizia Curţii Constituţionale care nu face de fapt decât să întărească prevederile din actualul Cod de Procedură Penală referitoare la constituirea nelegală a completelor de judecată. Deci, nu se poate să vorbim despre o justiţie corectă momentul în care completul de judecată nu este corect constituit. Această problemă care a fost practic soluţionată de Curtea Constituţională trebuie să găsească o formulă de rezolvare a dosarelor, sute, mii, nu ştim, în care oamenii, care au fost subiectul judecăţii, nu a avut parte de un proces corect”, a declarant Călin Popescu Tăriceanu, în Parlament.Întrebat dacă îl afectează în mod direct decizia CCR pe completurile de cinci, Tăriceanu a răspuns: "Nu am fost judecat de un complet de cinci judecători care să intre sub incidenţa deciziei Curţii Constituţionale. deci, nu sunt afectat”.De asemenea, liderul ALDE afirmat că nu împărtășește opinia UDMR, respective că mi este necesară o OUG în privința completurilor.Tăriceanu a adăugat că ordonanța nu afectează președinția Consiliului UE, afirmând că unii lideri europeni nu știu despre ce este vorba, citind doar titlurile știrilor din presă.„Nu are nicio legătură una cu alta. Dacă vorbim de un stat de drept. Liderii europeni nu ştiu dacă ei ştiu despre ce este vorba în subiect. Am constatat, din păcate, în lumea politică de astăzi foarte mulţi care se informează citind titlurile ştirilor de presă. Cred că e puţină lume care este informată în detaliu cu privire la aceste grave abuzuri care se petrec în justiţia din România. Dacă dumneavoastră aţi fi subiectul într-un astfel de proces şi aţi fi condamnată fără să se asigure condiţiile unui proces echitabil, nu ştiu dacă aţi mai avea curajul să puneţi problema în acest fel. Da, şi Uniunea Europeană şi parteneri europeni trebuie, sigur, să aibă răbdarea să se aplece să vadă despre ce e vorba în fond. În ţările din Uniunea Europeană nu se întâmplă aceste lucruri. Acolo justiţia funcţionează corect şi pe primul loc este respectarea inalienabilă a drepturilor şi libertăţilor individuale, ale cetăţenilor. Nu se face justiţie în Uniunea Europeană călcând peste drepturile cetăţenilor. Vreau să fiu foarte bine înţeles”, a conchis Tăriceanu.Pe 20 ianuarie, ministrul Justiţiei a anunţat că ministerul a pregătit o ordonanţă de urgenţă pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite. Tudorel Toader a explicat că, în cazul în care va fi emisă OUG pentru rejudecarea proceselor, vor fi revizuite toate soluţiile completelor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, chiar şi cele în care au fost pronunţate soluţii de achitare. Contestaţia în anulare în privinţa achitărilor poate fi făcută de procuror.