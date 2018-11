Victor Ponta sare în apărarea Corinei Crețu: Dincolo de “șobolanii” care o atacă sunt milioane de români care nu pot fi cumpărați cu bani murdari

Fostul premier Victor Ponta sare în apărarea comisarului european Corina Crețu, în scandalul acesteia cu PSD și cu Guvernul, și spune că îi înțelege supărarea, fiind acuzată și insultată de "niște tâlhari ce nu pot să fure chiar toți banii europeni care ajung în țară și atunci preferă să îi blocheze". Ponta mai susține că, dincolo de acești “sobolani”, sunt milioane de români care nu pot fi cumpărați cu bani murdari.Ponta intervine în scandalul Corina Crețu - PSD- Guvern și spune, într-un mesaj postat vineri pe Facebook, că înțelege supărarea comisarului european, care este acuzată și insultată de "niște tâlhari ce nu pot să fure chiar toți banii europeni care ajung în țară și atunci preferă să îi blocheze"."Înțeleg supărarea Corinei Crețu și o găsesc absolut îndreptățită-eu pot să demonstrez cu cifre și documente faptul că România a reușit să absoarbă 5 miliarde de euro care s-ar fi pierdut dacă nu era comisar european la Dezvoltare Regională ( și dacă nu avea în jurul sau o echipă de oameni profesioniști)/ iar acum se vede acuzată și insultata de niște tâlhari care nu pot să fure chiar toți banii europeni care ajung în țara și atunci preferă să îi blocheze! Înțeleg și că, fiind membră PSD de peste 25 de ani, este șocată să fie insultată și acuzată de trădare de niște foști PD-isti ai lui Băsescu și niște foști bufoni PRM-isti", susține Ponta.El mai spune că se va amuza când cei care îl "slujesc" astăzi pe Liviu Dragnea îl vor înfiera a doua zi după ce nu va mai fi la putere."Știu chiar mai bine decât Corina faptul că cei care mă lingușeau cel mai grețos la televizor când eram Prim Ministru sunt cei care mă fac azi în fiecare zi “securist, trădător, las” / și știu și câți oameni mi-au spus că nu mă suportau și nu m-au votat pentru că mă știau doar din acele emisiuni “omagiale” / este o lecție de viață amară, dar extrem de utilă și necesară pt viitor / în plus , sigur că banii lui Dragnea sunt cei mai importanți acum, dar o să mă amuz teribil când cei care îl “slujesc” azi îl vor înfiera cel mai tare a două zi după ce nu va mai fi la Putere!", mai susține Victor Ponta.El își încheie mesajul spunând că, dincolo de acești “sobolani” sunt milioane de români care nu pot fi cumpărați cu bani murdari: "Dar știu cel mai important lucru pe care trebuie să îl înțeleagă și Corina Crețu și toți cei care fac lucruri bune pentru România și primesc în schimb linșaj televizat și calomnii insuportabile: dincolo de acești “șobolani” ( că să folosesc limbajul lui Daddy) sunt milioane de români care apreciază munca și seriozitatea, care nu pot fi nici mințiți nici cumpărați cu bani murdari! Și pentru acești români merită să ne facem datoria!".Comisarul european Corina Crețu denunță "atacurile pornite ca la un semnal" la adresa sa și la adresa Uniunii Europene și răspunde acuzațiilor că este vândută intereselor străine, după ce a avertizat că trebuie accelerate proiectele pentru dezvoltarea României.Corina Crețu afirmă, din nou, că România nu are în analiză proiecte majore depuse la Comisie în afara Magistralei de Metro M6, proiect în legătură cu care încă așteaptă un răspuns la o scrisoare adresată de către Directorul General al DG Regio, Dl Marc Lemaitre, Ministrului Transporturilor, fără de care regulamentele nu îi permit să adopte o decizie. Comisarul european mai spune că este trist că reușește în alte state să dezvolte și să deblocheze proiecte, iar de la București atât ea, cât și serviciile Comisiei Europene sau ale celorlalte instituții europene primesc "doar acuzații și insulte".Declaraţiile Corinei Creţu vin în contextul criticilor din ultimele zile la adresa sa din PSD, dar și din partea lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Acesta a spus că, potrivit BEI, costul pentru spitalul regional din Iaşi este de 530 milioane de euro, iar restul de 480 milioane euro sunt costuri care revin statului român. De asemenea, secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu a lansat un atac extrem de dur la adresa Corinei Crețu. ”Nu am mai spus niciodată aceste lucruri și nu reprezintă poziția oficială a PSD. Corina Crețu nu mai este pro-PSD, este mai mult pro-Bruxelles. Corina Crețu nu reprezintă, în momentul de față, interesul României de a construi spitale regionale la costuri de 10 ori mai mici. Ea reprezintă interesele unor cercuri de interese de la Bruxelles. Sigur că nu le convine: în momentul în care o țară a UE găsește o soluție fără a le plăti lor studiile de fezabilitate, comisioanele și tot ce mai trebuie, sigur că toți iau foc. Noi vom lucra cu parteneri privați și vom construi în beneficiul României și românilor. Îi spun acum în direct: Corina, nu ești mulțumită? Te mai duci o dată la Guvern și discuți! Acolo sunt specialiști care lucrează în interesul României și pentru români”, a declarat Codrin Ștefănescu, la Antena 3.