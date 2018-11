Corina Crețu se declară șocată de „atacurile pornite ca la un semnal" la adresa sa. Cum răspunde acuzațiilor că ar fi fost „vândută intereselor străine”: „Toate acestea mă lasă fără cuvinte”

Comisarul european Corina Crețu denunță "atacurile pornite ca la un semnal" la adresa sa și la adresa Uniunii Europene și răspunde acuzațiilor că este vândută intereselor străine, după ce a avertizat că trebuie accelerate proiectele pentru dezvoltarea României. Declaraţiile Corinei Creţu vin în contextul criticilor din ultimele zile lansate de PSD, dar și de Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Acesta a spus că, potrivit BEI, costul pentru spitalul regional din Iaşi este de 530 milioane de euro, iar restul de 480 milioane euro sunt costuri care revin statului român. De asemenea, secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu a lansat un atac extrem de dur la adresa Corinei Crețu.

"Cred că este important pentru miile de colege și colegi, prieteni cu care am împărțit ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 și până în 2014, să spun că sunt în continuare Membru PSD. Am fost aleasă deputat și senator pe listele PSD. În 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri în care partidul a câștigat 16 mandate din cele 32 care revin României. În noiembrie 2014, am fost propusă Comisar European pentru Politică Regională de către Guvernul PSD, printr-o scrisoare transmisă de Primul Ministru al Guvernului României, Dl Victor Ponta, către Președintele Comisiei Europene, Dl Jean-Claude Juncker.





După audierea mea de către Parlamentul României și Parlamentul European, am transmis conducerii de la acea vreme a partidului o scrisoare prin care mulțumeam tuturor membrilor din județe pentru faptul că mă aleseseră la Congres Vicepreședinte al partidului, anunțând că am decis să rămân simplu membru de partid și să mă auto-suspend din funcția de Vicepreședinte al partidului pe perioadă în care voi ocupă funcția de Comisar European, urmând că apoi să îmi onorez obligațiile câștigate, prin vot, la Congres. Am explicat că am crescut în acest partid, sunt atașată valorilor social-democrate europene, dar că și Comisar European îmi doresc să lucrez cu toate Guvernele, indiferent de culoarea lor politică, ceea ce am și făcut în cei patru ani de mandat.





E adevărat, faptul că a mai rămas puțin până la încheierea mandatului de Comisar pt politică regională, ca și a exercițiului financiar 2014-2020, toate acestea m-au determinat să intervin mai des în ultima perioadă, să discut mai des cu Prim Miniștrii, miniștrii, să vorbesc public despre necesitatea accelerării implementării proiectelor, în special în domeniul infrastructurii de transport și sănătate, astfel încât România să își consume întreagă alocație care îi revine de la Bugetul Uniunii Europene. Sunt șocată că aceste intervenții în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate", a afirmat Corina Crețu.

”Nu am mai spus niciodată aceste lucruri și nu reprezintă poziția oficială a PSD. Corina Crețu nu mai este pro-PSD, este mai mult pro-Bruxelles. Corina Crețu nu reprezintă, în momentul de față, interesul României de a construi spitale regionale la costuri de 10 ori mai mici. Ea reprezintă interesele unor cercuri de interese de la Bruxelles. Sigur că nu le convine: în momentul în care o țară a UE găsește o soluție fără a le plăti lor studiile de fezabilitate, comisioanele și tot ce mai trebuie, sigur că toți iau foc. Noi vom lucra cu parteneri privați și vom construi în beneficiul României și românilor. Îi spun acum în direct: Corina, nu ești mulțumită? Te mai duci o dată la Guvern și discuți! Acolo sunt specialiști care lucrează în interesul României și pentru români”, a declarat Codrin Ștefănescu, la Antena 3.



"Nu știu dacă ați urmărit, dar aseară, ca la un semnal, după ce am zis că studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costă 1,8 milioane euro (și nu 250, cât se avansase în spațiul public), am început să fiu atacată într-un mod șocant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea și mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzată că sunt vândută intereselor străine, în condițiile în care toți știu câte eforturi am făcut preluând pe fonduri europene toate creditele României pe care le avea de plătit către Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Dezvoltare, salariile funcționarilor din România care lucrează pe fonduri europene, fazând zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp și pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea mă lasă fără cuvinte", scrie Corina Crețu, vineri dimineață, pe Facebook.Ea spune că ar fi înțeles să fie considerată trădătoare de partid și de țară, dacă ar fi fost depuse la Comisia Europeană zeci de proiecte care se tergiversau sau pe care le-ar fi uitat perioade lungi de timp.Corina Crețu afirmă, din nou, că România nu are în analiză proiecte majore depuse la Comisie în afara Magistralei de Metro M6, proiect în legătură cu care încă așteaptă un răspuns la o scrisoare adresată de către Directorul General al DG Regio, Dl Marc Lemaitre, Ministrului Transporturilor, fără de care regulamentele nu îi permit să adopte o decizie."Niciun alt proiect major nu e depus la Comisia Europeană, în condițiile în care România a depășit cu mult datele la care singură s-a angajat că le va depune, nu numai pentru spitalele regionale, dar și pentru autostrăzile Pitești-Sibiu, Târgu Mureș-Iași, Craiova-Pitești, podul de la Brăila, Metroul Pipera-Berceni, Centura Bucureștiului, etc", afirmă Corina Crețu.Comisarul european mai spune că este trist că reușește în alte state să dezvolte și să deblocheze proiecte, iar de la București atât ea, cât și serviciile Comisiei Europene sau ale celorlalte instituții europene primesc "doar acuzații și insulte"."Pentru perioada 2021-2027, viitorul Buget European, m-am zbătut pentru mai mulți bani pentru România, astfel încât aceasta să beneficieze de încă 8 miliarde față de actuala perioadă de programare pentru investiții în interesul cetățenilor români. Când reușești, în ciuda plecării celui de-al doilea mare contributor la Bugetul UE, Marea Britanie, să obții o creștere cu 10 la sută a fondurilor europene pentru țara ta, ești, cu siguranță, în slujbă unor interese străine, nu-i așa? Va laș pe Dvs să apreciați munca și loialitatea mea față de România și Uniunea Europeană", adaugă Corina Crețu în mesajul postat vineri dimineață pe Facebook.Ea a reacționat și într-un mesaj postat joi seară tot pe Facebook, în care se declară şocată de atacurile la adresa sa, spunând că intervențiile sale în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate.Crețu amintește modul în care a fost nominalizată în funcţia de comisia european de către Guvernul PSD, în 2014, când a renunţat la funcţia de vicepreşedinte al partidului și spune că este în continuare membru PSD.Declaraţiile Corinei Creţu vin în contextul criticilor din ultimele zile la adresa sa din PSD, dar și din partea lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Acesta a spus că, potrivit BEI, costul pentru spitalul regional din Iaşi este de 530 milioane de euro, iar restul de 480 milioane euro sunt costuri care revin statului român.De asemenea, secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu a lansat un atac extrem de dur la adresa Corinei Crețu.