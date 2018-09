Kelemen Hunor: De unde să știu eu dacă PSD a ieșit mai întărit după CEx? Nu sunt psihologul pesediștilor. E fix problema lor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu știe dacă PSD a ieșit mai întărit ca partid, după ședința CEx de vineri în care a fost dat vot de susținere pentru Liviu Dragnea la șefia formațiunii, declarând că nu este "psihologul pesediștilor", potrivit Mediafax.





Întrebat, sâmbătă la Parlament, dacă, în opinia sa, PSD a ieșit mai întărit, ca partid majoritar în Parlament, după CEx, Kelemen Hunor a răspuns: "Habar nu am. Dar de unde să știu eu? Dar eu nu sunt psihologul pesediștilor. A ieșit mai întărit, nu a ieșit? Nu știu. E fix problema lor".





Liderul Uniunii a adăugat că nu a urmărit ședința de vineri a PSD, deoarece și UDMR a avut o reuniune destul de lungă, precizând că ar fi culmea să stea în fața televizorului să urmărească astfel de evenimente, însă a citit în presă că a fost acordat vot de susținere pentru Liviu Dragnea.





"Eu nu urmăresc ședințele altor partide. Am avut și noi o ședință destul de lungă ieri. Nu am urmărit și nu urmăresc. Ar fi culmea să stau eu în fața televizorului și să urmăresc ședințele partidelor din România. Asta am citit în presă (că Liviu Dragnea a fost susținut la șefia PSD -n.r.). Știrile ajung și la mine", a completat Kelemen Hunor.