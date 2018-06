Dragnea îl amenință pe Iohannis cu suspendarea, dacă nu o revocă pe Kovesi: „Dacă va face greșeala fatală să nu aplice o decizie a CCR, nu vom sta cu mâinile în sân. Se poate ajunge la orice”

CITEȘTE ȘI: Sper să nu fie niciun procuror care să riște atât de mult ca să dea curs la această demență. Foarte mulți procurori riscă să plătească greu

„Am spus că suntem hotărâți să mergem până la capăt. Eu nu sunt prezicător și nu știu ce va face președintele Iohannis. Dacă va face greșeala fatală să nu aplice o decizie a CCR, această încălcare nu ne va lăsa indiferenți. Nu putem să stăm cu mâinile în sân. Vom utiliza tot ce avem la dispoziție, civic, legal, constituțional”, a declarat șeful PSD, la Antena 3.Întrebat la Antena 3 dacă într-un astfel de scenariu se poate ajunge la suspendare, Dragnea a răspuns: „se poate ajunge la orice”Liderul PSD a spus că își va asuma asta „indiferent de costuri”.Răfuiala lui Dragnea cu Klaus Iohannis a continuat când a venit vorba despre plângerea penală pe care președintele PNL, Ludovic Orban, a depus-o împotriva premierului Dăncilă.„E comandă de la Iohannis fără niciun fel de dubiu”, a spus lideul PSD, avertizând procurorii să nu riște cu această „demență”.„Sper să nu fie niciun procuror care să riște atât de mult ca să dea curs la această demență. Foarte mulți procurori riscă să plătească greu”, a afirmat el.Pe de altă parte, șeful social-democraților a afirmat că protestul de sâmbătă din Piața Victoriei a fost doar începutul și a anunțat „un miting uriaș în altă locație”. „Ăsta a fost mitingul mic, următorul va fi un miting uriaș, într-o altă locație”, a spus Liviu Dragnea.​- Simt aceeași emoție ca aseară. A fost o emoție puternică în piață. Nu a fost o emoție pozitivă, a fost o descărcare a celor din piață. Noi am făcut mitingul din mai multe motive: primul pentru a protesta față de acest sistem odios, care e patronota de Klaus Iohannis, unul din beneficiarii acestui sistem prin uneltele pe care le au.- Un alt motiv este că am fost provocați. Ăsta a fost mitingul mic, următorul va fi un miting uriaș, într-o altă locație.- Al treilea motiv este de a avertiza societatea.- Ar trebui să-și asume partenerii noștri străini că au susținut acest stat paralel, ba chiar l-au finanțat.- Am tot sperat că nu este nevoie să ducem lupta pe care noi am început-o nu o vom duce și în stradă.Ăștia s-au organizat în felul ăsta, puși de cine îi finanțează. Până la urmă va ieși adevărul la iveală, cine îi plătește, de ce îi plătește. Trebuie să mai fac o precizare: a fost un miting organizat legal. Ei de fapt acționează pentru a susține un stat polițienesc, un sistem de poliție politică.- Nu mi-a fost teamă de provocări. Știam că se organizează, dar știam că sunt puțini. Toți cei care am decis și participat la organizarea mitingului am avut o responsabilitate uriașă. Sunt mândru că nu au răspuns la provocări.- Aseară, am plecat de la scenă la mașină. Am stat de vorbă cu presa, și erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau vreo 30-40 de oameni participanți la miting, încărcați cu adrenalină, puteau fi nervoși.au venit de la sute de kilometri, au băut apă. În jumătate de oră Piața a fost curată.- Noi am discutat cu Primăria, și o felicit pe Gabi Firea. Într-o jumătate de oră a fost curat. Vreau să o felicit și pe doamna Carmen Dan.Am spus că suntem hotărâți să mergem până la capăt. Eu nu sunt prezicător și nu știu ce va face președintele Iohannis. Dacă va face greșeala fatală să nu aplice o decizie a CCR, această încălcare nu ne va lăsa indiferenți. Nu putem să stăm cu mâinile în sân. Vom utiliza tot ce avem la dispoziție, civic, legal, constituțional.Se poate ajunge la orice.- Dacă domnul președinte încalcă Constituția, acționăm, indiferent de costuri.- Ce face opoziția este să întârzie niște legi. Un partid serios cu care discutăm e UDMR. Dacă ei cred într-o lege că e bună o susțin.- Eu știu că și inainte de prima și a doua amânare au fost depuse niște concluzii, nu de avocatul meu, și find depuse cu o zi înainte, probabil judecătorii nu au avut timp să le analizeze.- Nu știu dacă vor merge mai departe. Ce știu cu siguranță este o comandă foarte fermă. Sper să nu fie niciun procuror care să riște atât de mult ca să dea curs la această demență. Foarte mulți procurori riscă să plătească greu. Dar până acum nu începuse ce a început de o perioadă.- Sunt unii care încearcă să se depărteze de această zonă, gen uncheselu. Sunt unii care nu vor să mai participe. Și mai sunt alții care rămân acolo ca amazoanele.Sunt destui care așteaptă să vorbească. E comandă de la Iohannis fără niciun fel de dubiu. Vor guvernul jos. Miza principală este să spargă Coaliția, să spargă majoritatea din Parlament pentru a nu finașiza legile justiției, codurile penale și legile siguranței.- Dacă nu mor, nu mă vor învinge.