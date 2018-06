Legea care reglementează inchisoarea de weekend și la domiciliu adoptată de Parlament

​Legea care prevede detenție la domiciliu automat pentru pedepsele cu închisoarea de până la un an și câte 20 de zile scăzute din pedeapsă pentru fiecare lucrare sau invenție a fost adoptată de către Parlament. Deputații au adoptat cu 181 pentru 87 împotriva și 4 abțineri controversatul proiect propus de UDMR și amendat de către PSD.





Inițiativa legislativă modifică regimul închis, semideschis, deschis de detenție și introduce un regim de detenție la domiciliu pentru condamnările de până la un an de închisoare, inclusiv pentru cei condamnați pentru corupție, excepție făcând faptele cu violență.





O altă prevedere controversată a proiectului este scăderea a câte 20 de zile din pedeapsă pentru fiecare lucrare științifică sau invenție, față de 20 de zile indiferent de numărul acestora cum prevede legea în prezent.





Camera Deputaților este for decizional însă Opoziția a anunțat că va contesta proiectul la Curtea Constituțională.







Ce prevede legea:



Art.36.- (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.



Art.37.- (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.



La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.38.- (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.



După art. 38, se introduce un nou articol, art. 38^1, cu următorul cuprins:

Art. 38^1







Regimul detenției la domiciliu



Art.38^1.- (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă.



(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an.



Cum este în prezent:



Art. 36



(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.



Art. 37



(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.



Art. 38



(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.





La art. 68, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin (7), cu următorul cuprins:



(7) Persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condițiile legii, la înhumarea sau incinerea soțului sau a soției, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.



La articolul 96, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.