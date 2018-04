Proiect de lege pentru realizarea - de către o comisie condusă de Dragnea - a Strategiei "România 2040", care devine obligatorie pentru toate viitoarele guverne / PNL: Proiectul trădează un mod de gândire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste

Proiectul de lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040" a fost postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului [Îl puteți consulta și în documentul atașat]





"Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se instituie obligativitatea includerii în programele de guvernare aprobate în Parlament a principalelor obiective strategice prevăzute în Strategia "România 2040". La elaborarea proiectului legii bugetului de stat, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu finanţele publice va lua în considerare cu prioritate prevederile Strategiei "România 2040". Pentru eficientizarea cheltuielilor, se instituie obligativitatea Guvernului de a continua programele şi proiecte de dezvoltare ce decurg din Strategia "România 2040". Guvernul are obligaţia de a aplica Strategia "România 2040", prin elaborarea aprofundată de politici sectoriale pe termen scurt şi mediu", stabileşte proiectul de act normativ.





PNL: Dragnea vrea să condamne România la dezastru nu doar într-un mandat de 4 ani, ci pentru următoarele două decenii

Prin proiect, se instituie obligaţia elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung, denumită Strategia "România 2040", precum şi cadrul "instituţional de realizare şi de asigurare a consensului naţional"."Strategia "România 2040" se va elabora prin consens naţional şi va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate. Strategia "România 2040" se va elabora în concordanţă cu strategiile şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung asumate la nivelul Uniunii Europene. Autorităţile administraţiei publice, Academia Română, academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi patronatele de ramură, precum şi organismele neguvernamentale de profil vor sprijini elaborarea Strategiei "România 2040"", se arată în proiect.Conform acestuia, strategia se va elabora sub directa responsabilitate a Parlamentului, de către Comisia "România 2040", care "este condusă de Preşedintele Camerei Deputaţilor". Coordonarea metodologică şi ştiinţifică a activităţii Comisiei "România 2040" precum şi a întregului proces de elaborare a strategiei vor fi realizate de Consiliul de Programare Economică şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.Comisia "România 2040" îşi va desfăşura activitatea în perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019, atât în cadrul unor reuniuni lunare în plen, cât şi în mod curent, prin realizare de lucrări de fundamentare şi sinteză.Comisia este alcătuită din: reprezentanţi ai Guvernului, ai Preşedinţiei României, ai partidelor parlamentare, ai comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, ai Academiei Române, ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi universitar desemnaţi de conducerea Comisiei "România 2040", la propunerea Consiliului de Programare Economică. La şedinţele Comisiei "România 2040" pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice, organismelor neguvernamentale, ai sindicatelor şi patronatelor, în baza convocărilor nominale.Comisia va organiza dezbateri publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu participare deschisă, în care se vor prezenta rezultatele de etapă. Comisia poate să-şi organizeze subcomisii pe domenii strategice, alcătuite din experţi care să acorde sprijin pentru definirea obiectivelor sectoriale."Strategia "România 2040" se va fundamenta pe baza prognozelor macroeconomice şi a scenariilor de dezvoltare alternative realizate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi avizate de Consiliul de Programare Economică. Strategia de dezvoltare se va elabora prin fundamentarea a trei scenarii: optimist, moderat şi pesimist, diferenţiate în raport cu premisele, obiectivele şi liniile directoare stabilite de Comisia "România 2040". Strategia "România 2040" se va corela cu Planul naţional de adoptare a monedei euro, precum şi cu strategiile sectoriale aprobate de către Guvern", se mai arată în proiect.Activitatea comisiei se va finaliza cu proiectul următoarelor documente: a) Declaraţia politică de asumare a Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040"; b) Strategia naţională pe termen lung "România 2040"; c) Prognozele şi scenariile de dezvoltare, precum şi detalierea acestora sub forma unui raport de fundamentare; d) Propuneri de actualizare a strategiilor sectoriale şi principalelor politici publice necesare pentru implementarea Strategiei "România 2040".Strategia se va actualiza în funcţie de schimbările din contextul internaţional şi de evoluţiile economico-sociale interne, la un interval de 3 ani.PNL a semnalat duminică apariţia acestui proiect de lege, precizând că a luat act cu stupoare de intenţia Guvernului Dăncilă - Dragnea de a adopta un proiect care îşi propune nici mai mult nici mai puţin decât să reglementeze cine stabileşte viitorul României în următorii 22 de ani."Iar dacă acest lucru nu ar fi fost suficient, cel care ar urma să conducă forul menit să stabilească încotro se îndreaptă România este nimeni altul decât condamnatul Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor", se arată într-un comunicat PNL remis presei de PNL."Acest proiect de lege trădează un mod de gândire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste ale unor oameni care n-au reuşit nici până acum să asimileze în mod real valorile democraţiei. Practic, cetăţenii nu vor mai avea niciun cuvânt de spus, în alegeri, în privinţa direcţiei pe care o urmează România, întrucât tot ceea ce va stabili "Comitetul lui Dragnea" devine obligatoriu pentru orice guvernare va veni ulterior", atrage atenţia PNL.În opinia liberalilor, "este inadmisibil ca, după numai aproape un an şi jumătate de guvernare catastrofală, în care au fost deturnate toate echilibrele economice ale României, Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea să forţeze perpetuarea unui climat toxic pentru interesele cetăţenilor acestei ţări în următoarele două decenii"."Somăm Guvernul să renunţe la acest proiect de lege a cărui singură raţiune este aceea de a încerca să falsifice şi să deturneze în scop propagandistic o temă importantă pentru destinul României. Este revoltător ca un astfel de subiect să fie transformat într-un vehicul electoral pentru Liviu Dragnea. Înainte de a-şi propune să definească strategia acestei ţări până în 2040, actuala guvernare trebuia să facă dovada, prin fapte, că este în stare să rezolve problemele curente, urgente, cu care se confruntă România. Însă, a demonstrat contrariul", susţin liberalii.