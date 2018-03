UPDATE Legile justitiei: Comisia Iordache, ultima unda verde. Cele trei legi modificate dupa deciziile Curtii Constitutionale intra luni la vot final in Senat/ Statul nu este obligat sa se intoarca impotriva magistratului, ci doar daca "apreciaza"

consultativ

Comisia speciala privind legile justitiei condusa de deputatul PSD Florin Iordache a definitivat rapoartele pe cele trei legi adoptate in decembrie anul trecut, pe care le-a modificat dupa deciziile de neconstitutionalitate pentru unele articole ale Curtii Constitutionale, iar acestea vor intra luni dupa-amiaza la vot final in Senat, care este decizional. Principalul amendament adoptat luni de PSD si ALDE este modificarea unui alineat al articolului 96 din Legea 303, referitor la, care introduce o "evaluare proprie" a statutului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, pe langa raportul intocmit in acest sens de Inspectia Judiciara, care, de altfel, este "consultativ".Sedinta de plen incepe la ora 16.00, iar sedinta "comisiei Iordache" s-a incheiat la ora 13.00Legile au fost modificate in cazul articolelor declarate neconstitutionale, ca urmare a sesizarilor la CCR depuse de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, apoi au fost adoptate de Camera Deputatilor, in aceeasi zi in care comisia finalizat modificarile.Cei de la USR au depus la Senat o serie de amendamente pe cele trei legi, insa acestea au fost respinse de majoritatea PSD-ALDE la sedinta de luni a comisiei.Dupa ce vor fi votate, legile reexaminate vor merge la promulgare, insa cei de la PNL au anuntat deja ca le vor contesta din nou la Curtea Constitutionala.PSD si ALDE au modificat un alineat al art 96 din Legea 303, referitor la, care introduce o "evaluare proprie" a statutului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, pe langa raportul intocmit in acest sens de Inspectia Judiciara, care, de altfel, este "consultativ":"8) Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va exercita acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă,, apreciază că eroarea judiciară a fost cauzată ca urmare a exercitării de judecător sau procuror a funcției cu rea credință sau gravă neglijență. Termenul de exercitare a acțiunii în regres este de 6 luni de la data comunicării raportului Inspecției Judiciare."Tot la Legea 303, PSD-ALDE a completat art. 7, alin 7, care prevede ce informatii si acte devin informatii de interes public, la care accesul este garantat, inlocuind sintagma "acte emise" cu "acte administrative extrajudiciara": "Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, precum și actele administrative extrajudiciare emise sau încheiate de către sau între autorităţile publice care privesc sau afectează desfăşurarea procedurilor judiciare, prin derogare de la prevederile art. 12 din Legea 544/2001, constituie informații de interes public, la care accesul liber este garantat."USR propusese un amendament prin care presedintele Romaniei sa ramana parte a procedurilor de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, propunerea a fost respinsa insa.