Fitness-ul mă-sii! Duminică, 07 Ianuarie 2024, 08:45

0

Pe Netflix, la un moment dat se oprește un personaj din acțiune și urlă la altul: “respiră!”. E un moment de maximă tensiune a acțiunii. Și e nevoie de clarificare. Am înțeles: respirația e împotriva stresului. Pe Google, în România, sunt tot felul de “licențe” ale respirației. Vă luați cu mâna de cap și nu respirați văzând delirul de personalitate. Citiți o anchetă despre ce-a ajuns respirația în ziua de azi, cu câteva exemple din Netflix, dar multe de pe Google și Youtube. A respira pur și simplu e demodat. Alege repede una dintre respirațiile curate ale influencerilor.

yoga Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Hai să ne întoarcem la dicționar. Ce e respirația?

DEX, Merriam-Webster, Oxford arată că “respirația”, cu varianta englezească “respiration” are ca origine latinul “respirare”, pentru a numi preluarea cu ajutorul nasului/gurii a aerului și transferul acestuia în plămâni, gest primar de supraviețuire a organismelor vii, caracteristic și omului. Este citat Seneca cu a sa “Viață fericită” unde “respirația” reprezintă ceva mai mult, o pauză, un “răgaz” în vederea găsirii unei soluții de ieșire din logica disensiunilor și a gândirii majoritare și intrarea pe drumul dificil al căutării binelui: “Dacă omul ar găsi răgaz să-și adune în tihnă gândurile, o! cât de lesne frământarea l-ar împinge să mărturisească: ”Aș dori ca tot ce am făcut până azi să nu fi făcut niciodată: când mă gândesc la ce am rostit, îi pizmuiesc pe cei lipsiți de grai, dorurile mele îmi par blestemul dușmanilor mei, iar temerile mele , o! zei buni! cu cât erau mai ușor de îndurat decât poftele mele!” (Seneca, 1981). Un Seneca al zilelor noastre, autor de succes cu traducere și tiraje importante este James Nestor (2020) Acesta redescoperă virtuțile unei arte uitate, “respirația”, dar o respirație ce se apropie de tehnica orientală. James Nestor își construiește teoria pe obsesia că “avem cea mai proastă respirație de pe pământ”. Dacă respirația ar fi corectă ar vindeca boli incurabile. Bineînțeles, este vorba de respirația executată constant și tehnic corect, pentru care prezintă, în final, rețeta lui de succes.

Respirația la Netflix. Stresul săracu' pe loc sodomizat și alungat

Motivul micii mele anchete însă vine de la Netflix. O serie întreagă de filme au momentele lor de respirație. Putem identifica și un tipar narativ. Chiar dacă tratează subiecte din istorie (Bridgerton) sau din realitatea imediată (Emily in Paris) narațiunea intră în rezonanță cu problemele de identitate și un personaj are momentul său de respirație. I se spune: “respiră!” atunci când este îngrijorat, opresat de mediu, intră în “relații toxice”, nu găsește o cale de ieșire dintr-un moment dificil. “Respiră!” este sfatul dat de obicei personajului provenit dintr-o zonă de minoritarități sexuale, etnice. Femeia, minoritarul etnic sau sexual sunt cei care sunt îndrumați să-și tragă sufletul și să lupte mai departe. Sigur, narativele Netflix nu ocolesc nici alte personaje, precum politicieni expuși oprobiului public, detectivi având cazuri grele sau infractori căutați pentru fapte reprobabile. Să observăm că această scenă de rutină, în care un personaj îl sfătuiește pe un altul să respire, nu era așa de vizibilă/frecventă în filmele de până-n 2000.

Totuși un pic de răgaz Lenart Škof nu strică

Lenart Škof arată că respirația nu este doar un gest primordial, de afirmare a existenței, ci a devenit în istoria gândirii un act fundamental al devenirii, care naște o etică a afirmării, acțiunii și cunoașterii. Privind spre lumea orientală, respirația este o tehnică. Consemnată acum peste 3000 de ani în textele vedice și în edițiile timpurii ale Upanișadelor. Un brahma transpune poetic învățăturile zeilor și reinterpretează existența prin elemente vitale. Evident, putem recunoaște aici traseul presocratic în care elementele esențiale (pământul, arul, apa) dau vitalitate existenței, dar și modelul creștin, în care respirația este divină, transmisă de către Dumnezeu. În oricare dintre tradiții, “respirația” este un dat primordial, dat de către zei, este secretul lor și utilitatea individului. Tradițiile diferă. Orientul te învață cum să respiri, presocraticii “te înlănțuie” de natură, creștinismul te lasă în voia inspirației. Este, în orice caz, un gest cosmogonic, dar și de maximă și vitală intimitate om-zeu (Skof, 2015). “Respirația” primordială se opune haosului primordial. Și face marele pas către viață, un șir nesfârșit de experiențe (Schelling, apud Skof: 41). Fiecare experiență a vieții este însoțită astfel de suflu divin, dar și de o reamintire a mediului înconjurător în care individul supraviețuiește, declară Schelling invocând un imn vedic. Observăm că însăși noțiunea “respirației” are o înțelegere a spiritului și a corporalității, dar și o duală înțelegere, orientală și occidentală. “Respirația” este individuală, dar și comună întregii “suflări umane”, respirația devine identitate, dar în același timp un bun comun atât naturii umane, cât și a celei “sălbatice”. “Respirația” e un gest simbolic al alegerilor, respirația este dorința de a trăi, iubirea și suferința de a fi om. Respirația este comună oamenilor și animalelor, dar doar omul are “respirație” etică. Respirația cu care Dumnezeu l-a animat pe om devine responsabilitate.

“Respirația” - caricatură a marketingului și influencerilor

Și-ncepe circul pe net. “Respiratie”, în limba română pe Google indică peste 650000 de rezultate în 0.40 seconde. Pe youtube avem în căutarea video-urilor produse un număr de peste 540000. Articolele indexate pe Google în primele locuri sunt cele de pe wikipedia, site-urile unor spitale / rețele medicale private (reginamaria, medicover) și farmacii (catena). Printre acestea sunt sfaturi de “resetare rapidă” a respirației, clasificări ale respirației, uleiuri benefice și rețete de succes imediat. Și, nu în ultimul rând, recomandări de aplicații “de respirat” și postări privind mișcarea “black lives matter i can't breathe”.

Secom Healthcare: “majoritatea dintre noi nu respiră corect, iar acest lucru poate să-și pună amprenta asupra sanatatii si stării de spirit” și suntem îndrumați să învățăm de la bebeluși:

“Ai văzut vreodata burtica unui bebeluș in timpul somnului? Cum coboară și cum urca? Copiii respiră in mod natural cu abdomenul, la fel și cântăreții sau artiștii care performeaza la instrumente de suflat. Respirația abdominala activează sistemul nervos parasimpatic, calmand respirația, relaxand muschii și echilibrand ritmul cardiac. Fără să ne dăm seama, diafragma joacă un rol esențial in procesul respiratiei. Este, de fapt, un muschi în forma de clopot, care se afla la baza plamanilor. În timpul inspirației, diafragma se contractă și se miscă in jos, creand mai mult spatiu in cavitatea toracica si permitand plamanilor sa se mareasca. Cand expiram, diafragma se relaxeaza si se mișcă în sus.”

Respirația devine panaceu universal:

“Nu în ultimul rand, atunci cand este practicată îndeajuns de mult, respiratia diafragmatica ne poate îmbunătăți postura corpului. Pare greu de crezut, dar motivul este simplu. Dacă stăm în picioare și exersăm respirația abdominala, permitem organelor sa funcționeze bine. Inima pompeaza mai eficient sangele, vasele nu se mai dilata sau contracta exagerat, digestia este mai buna, schimburile hormonale sunt optime. Per total, faptul ca ne simțim bine fizic ne da acea încredere în noi ca sa scoatem pieptul in fata și să ne „indreptam”. “Respirația” este de diverse feluri, în funcție de site-ul citat, dar toate aceste respirații sunt posibil de îndreptat cu “resetări ale respirației”. În fapt, termenul respirație promovează anumite servicii, medicale sau nu.

BPOC-ul și halena

Apoi, apare obsesia respirației murdare. “Respirația șuierătoare sau wheezing-ul” (medicover.ro) poate fi “simptom care se datoreaza ingustarii sau obturarii parțiale a căilor respiratorii.” Suferiți de BPOC? (goldcopd.org) “Doctorii nu va pot vindeca de BPOC, dar va pot ajuta sa ameliorat simptomele și va pot explica, prin respirație corectă, cum sa incetiniti procesul de degradare a Plamanilor.” Respirația Halenă ( Halitoza, respiratia urat mirositoare) (Farmacia Tei) este una caracteristică celor care merg la serviciu. “Concentrarea respiratiei este o tehnica simpla, insa puternica pentru persoanele cu istoric diferit. Ocazional, însă, problemele de sanatate sau anxietate pot face ca folosirea acestei tehnici sa fie lipsită de confort. Primul pas pentru practicarea concentrarii respiratiei este sa inveti sa respiri puternic din interiorul diafragmei.” Respirația poate fi profundă (farmacia tei), cauza poate fi stresul și trimiterea se face, din nou, la origini: copilul. Da, datul copy-paste de idei e respirația site-urilor cu pretenții științifice: “Privește un copil respirand si vei observa faptul ca abdomenul copilului se extinde si se contracta in mod natural cu fiecare respiratie profunda, puternica. Prin contrast, majoritatea adulților tind sa respire superficial – si umplu doar partea superioară a plamanilor, astfel incat pieptul se ridica – atunci cand li se spune sa respire profund. Cu toții putem învăța o lecție de la copiii noștri.”

O serie destul de căutată ca și halena, pare a fi “dispneea” (Regina Maria). Aici se recomandă controlul medical, dar indicațiile curg gârlă: respiraţia poate fi “alternativă printr-o nară (sau Nadi Shodhana, una dintre metodele Pranayama de respiraţie contra cronometru, concentrată şi controlată, utilizată în mod curent în practicile Yoga.) Stai în picioare sau aşezat într-o poziţie confortabilă, cu umerii în spate şi pieptul în faţă. Relaxează-te respirând profund de câteva ori. Aşază degetul mare de la mâna dreaptă pe nara dreaptă, închizând-o uşor.Respiră lent şi profund pe nara stângă.” (https://ro.oriflame.com)

Acum urmează delirul cel mare:

Respirația Holotropica: Terapie si explorare interioară (amazon.com),

respirația anticalviție “Știai ca prin respirație poți reduce pierderea părului si diminua chiar ridurile si incaruntirea?” (Summer safety tips ... - Pinterest)

respirația anti-ejaculare precoce (Cum să respiri ca să scapi de ejacularea precoce - Potent.ro.

Pe Youtube putem vedea Respirație UJJAYI sau respirația oceanului, respirația din traditia Tibetana! (Stand foarte mult jos, pe scaun, pe canapea, la birou, musculatura coloanei are de suferit. Pentru omul modern este recomandat sa facă anumite exerciții care să-l scoată din starea de amorteala si de "rugină".),

Respirația pentru Vindecare și Manifestarea Dorintelor care are și un Workshop: “Curatare de amprente energetice de joasa vibrație, de spirite ratacite si decăzute pentru crearea unui spațiu de siguranța în timpul procesului”,

Respirația fasciculară, ale cărei susținător promite: “invatam sa dăm drumul la motorul vieții - respirația fasciilor organelor. Invatam sa recreem legăturile dintre cele doua Universuri: intern si extern. Invatam sa mărim puterea motorului vieții.”,

“RESPIRAȚIA LUI STANISLAV GROF DE INTEGRARE A SINELUI” - “Practici asemănătoare se întâlnesc în ritualurile șamanice din întreaga lume, din Siberia până la amerindienii nord-americani.”,

“\uD835\uDDE5\uD835\uDDF2\uD835\uDE00\uD835\uDDFD\uD835\uDDF6\uD835\uDDFF\uD835\uDDEE\uD835\uDE01\uD835\uDDF6\uD835\uDDEE \uD835\uDDDE\uD835\uDE02\uD835\uDDFB\uD835\uDDF1\uD835\uDDEE\uD835\uDDF9\uD835\uDDF6\uD835\uDDFB\uD835\uDDF6.\uD83D\uDC48Energie-Viata-Vitalitate!, Echilibru-Flow-Armonie! Terapia Prezentului”, “respiratie pătrată”: Beneficii: Conferă un ritm cardiac calm. Ajuta in atacurile de panica , in situatii de stres, in cazul palpitatiilor. Egalizează și distribuie prana în corp, oferind echilibru psihofizic. Calmează activitatea mentală și ajuta împotriva insomniei.”,

Respirația Mindfulness, de la psihologul Andreea Buhuși. Întrucât există atâtea tipuri de respirații pe Google și Youtube, avem tot atâtea sfaturi / exerciții de respirație, care pot fi reduse la tehnica de respiratie care te calmează-instantaneu, a Corinei Dragomir, declarat Specialist în Feng Shui și Cele Patru Coloane ale Destinului, dar și în Design Interior. În prezent urmează cursuri de perfecționare în terapii alternative din Medicina Tradițională Chineză: “Tehnica de resetare a respiratiei este extrem de simpla, insa foarte eficienta în situațiile tensionate, in care simțim ca ne pierdem cu firea. Închide ochii, apoi inspiră pe nas numărând până la 4. Concentreaza-ti atenția asupra aerului care pătrunde în plămâni. Tine-ti apoi respirația pana cand numeri din nou la 4. Expira ușor, numărând până la 4. Expirul se poate face și pe gura, însă inspirul numai pe nas. Repeta aceasta etapa timp de 4 minute. La încheierea exercitiului, liniștea se va instala deja și simptomele anxietatii vor dispărea. Pentru a beneficia la maximum de efectele benefice ale practicării acestui exercițiu de respirație ar trebui sa ții cont de următoarele sfaturi: Retrage-te într-un loc linistit atunci cand practici acest exercițiu – poate fi vorba despre un colț al unei încăperi sau despre toaleta unui loc public, important e sa ai parte de puțină liniște Amplasează Ti-o mana pe stomac pentru a te asigura ca respiri abdominal – asta înseamnă ca atunci cand inspiri abdomenul ar trebui sa se umfle, iar cand expiri, acesta ar trebui sa se retraga Încearca sa iti relaxezi muschii din tot corpul atunci cand practici acest exercițiu de respirație”

Pentru respirație nu avem doar remediu “respirația”, ci și remedii naturiste.

“Alege din cele peste 800 de produse de pe site-ul ViataVerdeViu. Toate comenzile mai mari de 200 de lei beneficiază de transport gratuit. Plata Online. Livrare în România.” sau “Ulei esential Breathe (15 ml) - amestec pentru a usura respiratia”, “Uleiul pentru aromaterapie Hapciu Usureaza Respiratia”, “ceai verde, care conține flavonoizi, antioxidanti cu capacitatea de a împiedica bacteriile să se lipsească de dinți”, “Gel Respiratie Usoara cu Eucalipt, Mentol si Camfor”, “Snack dentar cu gust de pui. Sprijina igiena dentara si respiratia proaspata. Cu textura speciala si ingrediente active pentru curatarea dintilor”

Pe Youtube avem o veste revoluționară:

“Dieta prin respirație, a slabit 13 kilograme în 49 de zile” Gata cu dietele drastice, gata cu mersul la sală! Un japonez a descoperit cum putem scăpa de kilogramele în plus, în cel mai scurt timp. Trebuie doar să respirăm. Să respirăm cu tehnică, nu aşa cum o facem de obicei. Şi nici nu ne ia mult timp: 2 minute în fiecare zi (Știri, Antena 1, 08-11-2013) Seria tragică în jocul cu respirația e deschisă de “Provocarea lesinului” pe Tik Tok: “În „jocul lesinului”, participanții se sufocă până când leșină pentru câteva secunde. Deși mortală, această provocare este foarte populară. În ianuarie o fetiță de 10 ani din Palermo, Italia, care a intrat în acest „joc”, și-a legat o curea în jurul gâtului și s-a asfixiat. A fost dusă de urgență la spital, dar medicii nu au mai putut să o salveze.” și continuă cu “Nu pot respira - revolta black matters”. Nu putem ocoli citarea “manelelor universale” care îl au și pe Costel Biju, cu un cântec de dragoste “Ești respirația mea”2022: “de lunea pănâ duminica să-mi dai dragostea mea”

dar și pe Margareta Paslaru cu un manifest ecologist: “Acum, respiră!”: Terra e frumoasă, respiră, aveți grijă de ea, expiră, extrage binele din rău, aspiră”

Concluzii

Respirăm? Nu doar respirăm. Nu e destul. Nu. Noi alungăm stresul: “boala secolului”. Și o facem cu ajutorul influencerilor. Care ne vând tot ce pot și ei. Ca să respirăm respirăm cu formulări senzaționaliste. Corpul nostru devine o problemă de tehnică. Nu ținem cont că fiecare are problemele lui și propriul fel de a fi, de a privi corpul. "RESPIRĂĂĂĂĂ, bă!" Corpul nu e problemă de tehnică, corpului meu nu i se potrivesc tâmpeniile altuia. Ori, nu e destul că suntem dezorientați, corpul în sine devine fără ax, dezarticulat, pentru că nu se potrivesc remediile universale. Se pare că nu doar mediul înconjurător e poluat, dar și groaznica atmodferă de pe net e murdară rău. Dar rău, rău.

Uite, povești de la Sală, poate ai grijă de corpul tău:

Cum e corect? Umbli sau nu gol pușcă prin vestiar? / Povestea de la sală

Hai grătarul, hai anavarul! Ai mușchi? De ce arzi cu steroid șaorma din stomac? Povestea de la Sală

Cum e corect? Umbli sau nu gol pușcă prin vestiar? / Povestea de la sală

Grave probleme psihice? Calci prosopul în picioare. După trasul rău de bare / Poveste de la sală