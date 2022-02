Scandalul Facturilor la Energie și gaze. Sensul proverbului s-a întâlnit Prostu’ cu Hoțu’

Din proverbele românilor​

care îi înconjoară sunt rezultatul anilor în care pozițiile în politică, economie, în instituțiile de stat au fost date pe “ochi frumoși”, pe studii și doctorate inventate și irelevante. "Cancerul" e în vărf. Prostul de data asta ar vrea să rezolve ceva, dar nu-l duce capul, nu are cunoștințele necesare pentru a salva situația facturărilor abuzive. Nu are cu cine să se sfătuiască într-o speță atât de complicată. Nu știu cum se mănâncă această ciulamă. De vreo patru luni se declară salvatorii lumii, declară zilnic la tv că vor reglementa, vor da compensații, vor face și vor drege. Politicienii de vârf, stelele de primă mărime ale scenei noastre politice se zbat, se combat, se bat cu cărămida în piept că au soluția. Rezultatul: ioc, zero! Dacă ar avea știința economiei cu adevărat ar știi cum se rezolvă șmecheria asta.O categorie de lobbyști care fac zid în fața distribuitorilor de energie. Ce texte, pretexte vin de acolo? Păi, de alea, gen: e piața liberă, se va stabiliza prețul, cererea va reglementa piața, vor veni la sentimente mai bune distribuitorii… Să fim serioși.E timpul lor. Nu-i mână în viață nimic altceva. Liberalizarea pieții înseamnă un teritoriu al fără-de-legii. Rezultatul: măresc oricât prețul. Să lăsăm vrăjeala cu algoritmii, cu nu știu ce creștere pe plan mondial, cu greșeala softurilor și a softangiilor, cu taxe nuștiudecare. Și aici funcționează analfabetismul funcțional. Dar în acest caz ei știu ceva elementar: am putere, acum lovesc piața.Să revenim: Politicianul plin de funcții și recompense (sunt în Consilii de Administrație, sunt Prim-miniștrii, miniștrii, secretari de stat, consilieri onorifici, plătiți, etc.) nu crede săracului dar nici omului cu venituri medii. Nu-l atinge direct. Se închide ALRO Slatina, dă-l în mă-sa! N-au bani săracii? Să-și ia înc-o slujbă.Și repet, chiar dacă ar vrea să găsească o soluție, politicianul e înconjurat de incompetenți, oameni ca el. De analfabeți funcționali (adică știința lor nu folosește în vremuri grele la nimic). În campania electorală politicianul va spune: am făcut tot ce-am putut. Nu-s eu de vină! Mai mult, putem spune: omul politic a făcut tot ce a putut el. Dar, revin, lipsit de competență și competenți n-a putut face prea multe. Așa este, incompetența a făcut ravagii.Să revenim și la hoț, preanobilul hoț. Hoțul strigă hoții în România. Nu noi suntem de vină, spun furnizorii de energie și gaze. Cică-s de vină nu știu ce taxe, sunt de vină softurile, E DE VINĂ PIAȚA LIBERĂ!!! Nu noi, nu noi! Furnizorul repetă! Nu noi, nu noi! E de vină Capitalismul sălbatic. Și recunosc, și Furnizorul are dreptate. Obsedați de câștiguri, de venituri, de tranzacții profitabile, firmele de furnizare au devenit un soi de case de pariuri, chioșcuri de păcănele. Nu-s interesați de imagine publică, de efectul pe termen lung al relației cu clientul, cu poporul. Furnizorii știu că săracul n-are unde să se ducă. E vreun furnizor care a fost de bun simț? Nu. Unde să se ducă săracul? N-are unde. Dar să revenim la obsesia tranzacțională a furnizorului. Acum EL are bani mulți pe piață, bani mulți, mai mulți decât băncile. Cum spun hoții între ei? SUNTEM VALORI, SUNTEM LIDERI. Păi, cine e șeful banilor în Ro? Difuzorii de energie și gaze. Au bani, investesc. Dau lovitura. Vor ei să re-calculeze? Nu, bineînțeles! Să dea banii înapoi? Nu. Să compenseze? Nu.La ce ar fi ajutat cultura, învățătura pe bune? Nu merg pe bun simț, nu. Nu trebuie să așteptăm așa ceva de la Firme, politicieni. Dar ar fi trebuit ca știința de economie, cea adevărată, să creeze soluții, să genereze o perspektivă adecvată pentru România. E simplu să se întâlnească Prostu' cu Hoțu' mai greu, imposibil acum e să plătești facturile. Facturi create de un soft necruțător.Aha, cică să reclamăm. Păi, aici e altă drăcie. De obicei reclamă un procent redus dintre consumatori. Restul e indiferent. E inert. Inert la peste 7 lei benzina, indiferent la mărirea prețurilor la carne, la pâine, la orice mișcă, indiferent, inert, fără implicare civică.