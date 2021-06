Pisică urlă de foame și frică pe casa din strada Anton Pann 12, București

Cui să-i pese de o pisică a nimănui. Neagră, banală. Am stat vreo oră în fața casei. Cum s-o escaladez? Imposibil. Am chemat autoritățile. Degeaba. E imposibil să salvez pisica. Am plecat și eu. Am lăsat pisica pe casă să privească spre vidul legislativ. E întuneric, vin stelele să aibă grijă de pisică. O să plouă la noapte. Pe acoperiș nu-i loc de adăpost.

Pisica e neagră, schiloadă. Fără istorie. Fără măreție. Nu-i a lui Biden. Nici a lui Orban Ludovic. Pentru mine e un fapt de viață. Ca om, neputincios. Ca jurnalist, semnalez faptul. Ca om, plec. Ca jurnalist arăt că-i blocaj mental. Vidul ne-nghite: pe pisică, pe mine. Sper o clipă ca ea să aibă, ca-n legende, 9 vieți. Dacă ar cădea de pe acoperiș să-și sacrifice doar o viață, să-i rămână 8.