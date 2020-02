Crudu crud bătută, Cruduța crunt neînțeleasă. Violența la VIP-uri VIDEO, POZE

Daniela Crudu a sunat la 112, duminică la 5.30 dimineața, pentru a reclama caz de violență domestică. Polițiștii, ajunși la fața locului, au deschis un dosar pentru lovire, iar Crudu a fost dusă la spital pentru îngrijiri. Iubitul ei “croat, brunet, subțirel, potent financiar” (conform Capital) i-a spart nasul și fața. Apoi a primit ordin de restricție de la Poliție. De aici încolo tabloidele storc drama cum le place lor mai mult. O tot întreabă pe Cruduța cea bătută până o lasă fără glas, până fac pustiu în mintea ei.Aș pune aici un stop tabloidelor și aș intra pe ușa imaginară a lumii Danielei Crudu.De ce? Poate astfel citesc unii-altele dintre contemporani și trag un învățământ, fac o luare aminte.Cruduța vine astăzi bătută la noi și face știre dintr-o lume fericită, lipsită de complicații.A trăit în Ferentari, s-a ridicat prin televiziunea altădată făcătoare în anii 2000 de staruri (Antena 1 - emisiunea Neața, emisiunea lui Capatos). Nu este, deci, o creație a secolului 21, a netului, a rețelelor de socializare.Întrebarea este cu ce bani își întreține standardul de viață și plusul, operațiile estetice? Din gloria de altădată.Ori aici gugăl este nesimțit și zgârcit. Dacă dai căutare Daniela Crudu, obții aceste lucruri:Concluzie, Crudu este un VIP hrănit din cerere comercială. Nu este nicio rușine. Doar ipocriții se dau curați. În 2020 ne vindem cu toții. IT-iști, bancheri și artiști. N-ai piață, mori. Nu, nu este nicio noutate.Trăim într-o lume în care nu acceptă cultura sau educația ca învățător, ci crede în banul-rege.Deci, Daniela Crudu, vedetă de secol 20 este mai înfiptă în lumea lui 2020 decât noi toți la un loc. Creată în secolul trecut, Crudu este un erou al timpului nostru.Nu, nu, să nu fim răi sau calomnioși, Daniela Crudu nu se crede o marfă.De obicei autopercepția în lumea VIP nu există.De obicei în 2020 autopercepția nu există.Cultura și educație fac acest mare pas în condiția umană. sau experiențele repetate devenine învățătură de minte. Adică cultură-educație.Te vezi în oglindă, dar nu te vezi, cum te văd ceilalți.Ori ceilalți sunt obsedați: te văd ca o marfă.Deci, prima lor percepție este “prețul”.Cât face Daniela?Tu poți să numești această “afacere” fericire.Să te crezi înger păzitor.Lumea însă murmură, bârfește.Taxează.Tabloidele încasează.Într-o lume în care totul este comercial, Timpul-anxietatea sunt probleme grave. Sunt sau nu dorită, sunt sau nu cerută. Sunt pe piață sau nu. Logica pieții este UPGRADE-ul. Trebuie să fiu acolo, cum altfel. Ce cere piața, eu asta fac.Schimbările trupului?Sunt banale, funcționale.Nici nu contează.Pe care le plătesc, nu fac barther.” Daniela Crudu și-a scos surplusul de grăsime de pe abdomen, are talie clepsidră și-a făcut liposculptură. Operație la nas, siliconul schimbat după 12 ani, operație la nivelul obrazului, buzelor. “Acid” în frunte.Ai văzut? Vei spune că e prostuță Crudu, ori îți spun că nu asta contează.Asta-i nesimțire s-o socoți astfel. Niciun motiv din lume nu ar trebui s-o eticheteze astfel.Bătaia nu ar trebui să existe pe lume. De unde însă vine bătaia? Din “atâta mă duce capul”. Din “Asta am învățat acasă”. Anturaj. Modele. Crudu și-a schimbat lumea din Ferentari cu una înaltă, a VIP-urilor de carton. Și i s-a părut destul. A ajuns departe, “sus”. Ea n-a știut însă că a intrat în lumea mică a VIP-urilor românești. Asta este lumea românească. O lume neterminată. O lume care nu-ți dă viitor. O lume care te sugrumă. O lume care n-are bani mulți ca-n America, Europa Occidentală. O lume care “te bate” că nu știe carte, din instinct.De cele mai multe ori cunoașterea partenerilor este superficială. Și, mai ales dacă nu există un ceva (dragoste, maturitate) între cei doi parteneri, bătaia este la îndemână.Greșit! Bătaia nu-i educație.“Vreau să-mi lungesc picioarele”, nu? Cu asta încheie Crudu interviul citat.Bun, între timp a venit bătaia croatului.Deci, banii vor fi investiți în pierderi colaterale: nas și față.Daniela, sănătate!