Lipsa de gândire strategică din energie

Sunt și smecherii jurnalistice. De exemplu un titlu bun aduce mai mulți cititori. Articolul de săptămâna trecută "Militarizați industria energetică!" a fost gândit de ceva vreme și mărturisesc că nu am avut curajul să îl scriu deoarece mi se făcea pielea de găină gândindu-mă la cum poate arăta un minister civil militarizat. De asemenea nu știu cât de bine pică premierului un astfel de articol, domnia sa trebuind să facă echilibristică printre politicienii de care depinde. Înțeleg politica, dar nu înțeleg cum s-a ajuns în această dezastruoasă degradare a calității politicienilor.

Articolul l-am scris deoarece frica este mai mare de niște urmări neclare, dar sigur nefaste: România poate intra intr-o criză energetică pe care nu o poate gestiona tocmai din cauza resursei umane proaste pusă să gestioneze acest (acum se vede cât este de) important domeniu. Încă de acum un an am tras semnalul de alarmă în privința scumpirii energiei și a unui iminent black-out. Scumpirea a depășit orice așteptare a mea. Iarna încă este blandă și se anunță cu temperaturi peste zero grade pentru a nu suprasolicita sistemele de extracție și transport de gaze și producție și transport de energie electrică.

Paranteză: de ce este suprasolicitat zilele acestea sistemul electro-energetic național? Pentru că sistemele de alimentare centralizată cu agent termic au fost lăsate în paragină și cetățeanul încearcă să înlocuiască căldura de la calorifer cu o aeroterma, un calorifer electric sau un aparat de aer condiționat.

Citeam zilele trecute terminalul de gaze de la Alexandroupolis va fi funcțional din 2023. Mai citeam că Statele Unite sunt preocupate de o posibila lipsă de gaze și că există un plan de criză având ca soluție tocmai gazul lichefiat. Un prieten îmi atragea atenția asupra faptului ca Romgazul s-a retras din proiectul terminalului de la Alexandroipolis dar s-a apucat de produs energie electrică. De asemenea alte companii de stat se apucă de proiecte fantasmagorice pe solar și eolian.

Ironizam decidenții din eneregie săptămâna trecută cu faptul că ei știu geopolitică din hărțile turistice (puse pe masa din bucătărie de nevestele avide de sitibreicuri și soarele de la tropice).

Iată că lipsa de educație elementară (puțina fizică învățată la liceu nu ar strica), de minima educație academică, de informare, de viziune ne-a adus în acestă stare catastrofală: România nu mai este în stare să aprovizioneze cu nici un fel de energie oamenii și firmele.

Trebuie să specific un lucru: militarizarea eu o văd pe o perioadă limitată și numai pentru a curăța de căpușe și viermi șerpăria energiei românești. Multă lume mi-a spus că de fapt este "militarizată" industria energetică. Păi vă reamintesc gluma cu "gradele de competență" în rezervă.

Acum mulți ani un prieten îmi semnala la o bere faptul că atunci se pensionau anticipat (uneori forțat) multe cadre din diverse instituții de forță (actualii beneficiari de pensii speciale) și prevedea că aceștia se pot organiza și pot complota împotriva statului. Nu a fost chiar așa. De organizat se pare că sunt organizați deoarece au reușit să ocupe posturi bănoase în companiile energetice. Problema este că acele posturi necesită anumite competențe pe care domniile lor nu le au. Nu cred că ei comploteaza cu altceva în afară de a face niște bani seriosi cu care să asigure existența a câtorva generații din familie.

Nu știu cîți își amintesc de ce gogomănii au aparut în presă și pe care le-am comentat cu sau fără ironie. Vă mai amintiți de moriștile visate a fi puse în Marea Neagră? Dar de solarele puse pe lacuri? Dar de fermele de eoliene sau câmpurile de solare puse prin Maramureș? Nu mai amintesc de Tarnița, eterna gaură de bani. Reamintesc: orice regenerabilă trebuie să aibe în spate o capacitate de producție de energie electrică securitară pe cărbune sau gaz și datorită factorului de capacitate inferior (pe solar 11% și pe eolian 27%) fac ca aceste investiții sa fie de 10 ori mai scumpe pe solar și de 4 ori mai scumpe pe eolian deoerece funcționeza când și când.

La cel mai simplu calcul, cogenerarea de înaltă eficiență în ciclu combinat este cea mai eficientă cale de a asigura o securitate energetică pe electricitate și termie. Știu că energia nucleară este o cale spre securitatea energetică a României (tot stau și mă întreb de ce SMR-urile americane vor fi puse în funcțiune așa de greu, când ele de fapt sunt aduse containerizat și se pot monta în cel mult un an + să nu mai comenteze diverșii că acestea nu funcționează în SUA deoarece submarinele sau portavioanele cu acest tip de capacități sunt dotate). Sunt în total acord cu adoptarea de soluții hibride ce încorporează regenerabilele, mai ales în mediul urban, unde poluarea scade durată de viață a cetățenilor. Sunt total de acord că hidrogenul este viitorul în transporturile grele.

Revin la "militarizare". Titlul articulului de săptămâna trecută este, până la urmă, o licență jurnalistică, scris pentru a atrage atenția decidentilor. Dar eu mai cunosc și cațiva militari care au viziune strategică (ca să nu încep să povestesc de cultura generală solida pe care o au distinsele persoane de care fac vorbire). Dacă eu, un amărât de civil știu câțiva oameni capabili și cu moralitate înaltă, sunt convins că premierul cunoaște mult mai mulți care pot gândi și actiona altruist și pe timp limitat în acest domeniu vitregit. De ce cred că o astfel de soluție pe termen limitat este o posibilitate simplă de ieșire din criză? Marea problemă a industriei energetice românești este de fapt resursa umană pusă să o gestioneze, niște cetățeni fără viziune. Aș putea exemplifica cu zeci de cazuri.