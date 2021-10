Din 7 septembrie până acum aproape 400.000 de români s-au îmbolnăvit de COVID, iar aproape 8.000 au murit.







Condoleanțe, România!

România se sufocă la propriu, însă comedia politică nu se oprește. În ziua în care dezastrul a fost reconfirmat de cifre, un număr record de cazuri de COVID și un număr record de morți, în Parlament mascarada a continuat. Unii se fac că vor, alții că nu pot.Niciodată, de la revoluție încoace, ruptura dintre stat și cetățeni nu s-a văzut mai bine decât acum.Am tot auzit în ultimele luni că suntem proști, or fi unii, că vocea Dianei Șoșoacă sau a unor preoți rătăciți e mai ascultată, o fi de unii, că mass-media n-a transmis doar mesajul guvernamental, nu este treaba lor să facă propagandă. Și toate din gura celor care sunt responsabili să gestioneze țara.Niciun „am greșit și noi”.Am scris recent că lipsa de încredere ne duce la groapă și am explicat cum am ajuns aici. Nu poți câștiga încrederea închizându-te disprețuitor într-un birou în așteptarea că va veni țara care te merită.„Vom găsi o soluție bună și pentru această criză”, spunea pe 7 septembrie președintele Klaus Iohannis. Planul a eșuat. Astăzi, România e neguvernată. Haosul pare a fi politică de stat.Astăzi, președintele Klaus Iohannis poate face un gest de decență, în cea mai neagră zi din ultimii doi ani, și să dea semnalul revenirii la realitate. Până când lucrurile nu vor scăpa total de sub control și nu se va mai putea face nimic.