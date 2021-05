O viață de șofer de TIR = o rată de leasing pierdută la capul tractor de la TIR

Fraierici, așa le zicem noi în jargon la patronii care cumpără TIR-uri. TIR-urile se iau în leasing. Dacă ești patron de firmă de transport cu TIR-ul, când îți moare un șofer, ai pierdut doar rata pe o lună la leasing-ul de pe capul tractor de la TIR. Atât. Pierzi o mie de euro.

De ce a fost înjunghiat și ucis șoferul ăla român de TIR în Franța ? Păi nu e o întâmplare. În Franța, și în toate țările de vest, poliția pe noi ne vânează să ne amendeze. Trec nouă TIR-uri nemțești, un TIR românesc, pe TIR-ul românesc o să-l oprească să-l amendeze.

Și poliția funcționează cu criterii de rentabilitate. Îți atacă unii TIR-ul să ți-l fure ? Dacă suni la poliția franceză, îți râd în nas. Ți-au furat marfa din TIR și suni la poliție să raportezi furtul ? Îți râd în nas. Nu le pasă. Nu ies bani din anchetele pe furturi din TIR-uri. Poliția face bani din amenzi. Și ne amendează pe noi, șoferii de TIR din țările din Europa de est.

- De ce tocmai pe voi ?

Nu există să nu avem vreo problemă. Întotdeauna depășim timpul legal de lucru, altfel patronii ne dau afară. Există o limită maximă de ore de muncă pe săptămână, pe care nu o respectă nimeni. Poți să faci ore suplimentare, dar ți se impune recuperarea orelor de somn după aia. Nu recuperează nimeni orele alea de somn. Închipuie-ți : ești patron de firmă de transporturi marfă, ai o flotă de cinzeci de mașini, dintre care una va fi amendată pe săptămână, cu 130 de euro. Pentru ei e un cost mic.

Pe nimeni nu-l interesează viața șoferului. Patronului nu îi pasă dacă marfa e furată, marfa e asigurată. Patronul nu are nici un interes ca viața șoferului să fie mai sigură. Sunt și parcări cu plată, dar nici alea nu sunt sigure.

- Cât costă să dormi într-o parcare cu plată ?

- 10 euro pe noapte.

Deci pentru polițist șoferul de TIR e bun numai de amenzi. Șoferii de TIR din Europa de est. Nu le pasă dacă ești jefuit sau omorât, nu e rentabil pentru ei să ancheteze furturi și jafuri. Rentabil e să dea amenzi, din alea primesc bonusuri la sfârșit de lună. Fiindcă marfa e asigurată, nici patronului nu-i pasă de securitatea ta. Marfa lui e asigurată.

Smiley

Smiley se numește tăietura pe care o fac hoții în prelata TIR-ului ca să vadă dacă merită să fure marfa din TIR.

Șoferul de camion primește salariul minim pe economie, și restul, până la 2000 de euro, îi primește ca diurnă. Eu așa am bătut palma cu el, spune patronul, salariul minim + diurna, diurna care nu se impozitează. Așa se face evaziunea fiscală în România. Șoferii de TIR primesc pensie și asigurări de sănătate și asigurări sociale pe baza salariului minim. Restul e diurnă. Bani care nu se impozitează. 1400 de lei sunt 290 de euro, deci restul de 1700 de euro sunt neimpozitați. Asta e evaziune fiscală. 3000 de lei pe lună neimpozitați, ori cinzeci de șoferi, ori cinzeci de firme de transport mai mari, nouăzeci de milioane de lei evaziune fiscală pe an.

Ai voie să lucrezi maxim 45 de ore pe săptămână, maximum-maximum 56 de ore, dar programul pe două săptămâni nu trebuie să depășească 90 de ore. Însă amenda în Franța pentru depășire e în jur de 130 de euro. Tu faci opt ore în plus, 600 de kilometri, la un preț de 1,2 euro pe kilometru, 720 de euro. Pe care firma îi încasează. Firma are cinzeci de camioane, calculează, 35 000 profit. Pe săptămână. Dintre cei cinzeci de șoferi, sunt prinși și amendați unu, doi pe săptămână. Deci firmei îi rentează să plătească 260 euro amendă pe săptămână pentru un profit de 35 000 de euro. E rentabil. Plus depășirile de program. Se bat firmele să caute mașini vechi, cu tahigraf de hârtie, discul ăla care calculează distanța și timpul parcurs. Fiindcă pe tahigrafele noi, electronice, ultima generație e cu wireless, nu poți trișa. Mulți mută tahigrafele vechi de pe mașinile casate pe mașini noi, ca să nu piardă câștigul. Se trece tahigraful pe OUT – ca atunci când ești pe vapor sau tren – și atunci fac manevrele de descărcări și încărcări. Fiindcă nu-ți verifică autoritățile tahigraful, îți verifică cardul, și pe card nu se vede OUT-ul ăla. Și oamenii ajung să muncească 15 ore pe zi, și dorm trei ore pe zi. Dacă le dorm și pe alea.

Orice activitate pe TIR – încărcare, descărcare, că te oprește poliția, că faci documente vamale – pentru Anglia și Elveția - e trecută pe tahigraf ca ciocănele. Așa le zice. Apare ca două ciocănele, cruciș, ca la intrarea în mină. Deci tu, șofer, muncești, deși nu conduci. E muncă. Cât aștepți la încărcare pe rampă – e tot activitate de muncă, fiindcă tu, șofer, nu dispui de timpul tău. Dar firmele nu înregistrează activitățile astea. În loc să te pună pe ciocănele, te pun pe OUT.

Dacă ai tahigraf de hârtie, acolo poți să arunci discheta, nu apare nicăieri. Amenda e mică, 90 de euro. Dacă ai tahigraf de hârtie, de exemplu, și ești în aglomerație, la oră de vârf, și aștepți înambuteiaj, nu te înregistrează că mergi (și deci nu ești plătit). Tahigraful pe card te mai salvează.

Spaniolii îți dau amenzile cumulat, pe toate abaterile. Francezii îți dau amendă pe abaterea cea mai gravă.

Și hoții

Și hoții vânează mai mult TIR-uri de Europa de est. Șoferi epuizați, nedormiți, nu dorm în parcările păzite că patronii nu vor să le plătească 10 euro pe noapte. Și polițiștii nu răspund apelurilor. Sunt acuma într-o parcare, lângă Lyon, a fost omorât un șofer acum doi ani aici.Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro