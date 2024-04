Minte&Corp Luni, 08 Aprilie 2024, 11:12

Durerile de spate sunt una dintre cele mai comune probleme de sănătate. Ele pot varia de la o durere surdă, constantă până la una bruscă, ascuțită care iradiază în jos, pe picior. Diagnosticul este pus de medicul specialist în urma examenului fizic și anamnezei, iar testele imagistice vin să confirme și să ofere informații suplimentare.

Durere de spate Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com

Toți oamenii trec, la un moment dat în viață, printr-un episod de durere de spate. La nivel mondial, durerea de spate este un motiv frecvent pentru care se ajunge în cabinetul medicului. Potrivit Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, afecțiunile musculo-scheletice reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate legată de muncă în Europa. Un sfert dintre lucrătorii din UE se plâng de dureri de spate, iar 23% acuză dureri musculare.

În sine, durerea de spate nu este o boală, ci un semn al existenței unei alte afecțiuni medicale. În funcție de localizare de-a lungul coloanei vertebrale, poate fi o durere cervicală, toracală, lombară și sacrală. Durerea din zona lombară este cea mai frecventă pentru că această zonă susține cea mai mare parte a greutății corporale.

Factori de risc: de la greutatea în exces la vârstă și ereditate

Potrivit Național Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (SUA), printre factorii care cresc riscul de a avea dureri de spate se numără creșterea în greutate, nivelul ridicat de stres, condițiile locului de muncă, ereditatea, vârsta, dar și practicarea exercițiilor fizice intense.

Astfel, o dietă bogată în calorii și grăsimi combinată cu o lipsă a activității fizice duce la obezitate, fapt care pune o presiune suplimentară asupra coloanei vertebrale.

De asemenea, un loc de muncă care prin natura sa presupune ridicarea de obiecte grele, mutarea, împingerea, răsucirea, pot conduce la apariția durerilor de spate. Trebuie spus că unul dintre motivele frecvente ale durerilor de spate este poziția incorectă pe scaun.

Lipsa cronică de somn, anxietatea, depresia – toate semne ale unui nivel crescut de stres – duc, la rândul lor, la o frecvență mai mare a durerilor de spate și, de asemenea, la o severitate mai mare.

Vârsta și ereditatea joacă roluri importante, multe dintre aceste dureri apărând la persoane trecute de 45 de ani sau în familii care au un istoric de boală care determină dureri de spate.

Tipuri de dureri de spate

Durerea acută de spate este considerată cea care apare brusc și care poate fi urmarea unei căzături sau a unor mișcări efectuate greșit. Acest tip de durere durează câteva zile sau câteva săptămâni.

Durerea subacută de spate poate apărea fie brusc, fie în timp și poate dura până la 12 săptămâni, în timp ce durerea cronică este cea care depășește acest interval de timp. Aceasta din urmă poate fi semnul existenței unor alte boli.

Astfel, durerea din zona lombară poate fi semnul deteriorării discurilor dintre vertebre, a ligamentelor din jurul coloanei vertebrale, dar și al unor afecțiuni ale organelor abdominale.

Durerea toracală poate apărea din pricina unor afecțiuni cardiace, unor tumori la nivelul toracelui, dar și ca urmare a inflamațiilor apărute la nivelul discurilor intervertebrale.

Medicul este cel care stabilește despre ce tip de durere este vorba și care este cauza.

Potrivit WebMed, medicul poate indica efectuarea unor teste de urină și de sânge pentru a exclude alte posibile cauze ale durerilor de spate, precum existența unor pietre la rinichi.

De asemenea, medicul poate recomanda și efectuarea unei electrocardiograme dacă durerea este acută și se suspectează o afecțiune de origine cardiacă sau un control ginecologic, dacă suspectează o afecțiune medicală din sfera ginecologică.

Teste imagistice pentru diagnostic corect

Investigațiile imagistice ajută la identificarea unor cauze ale durerilor de spate. În cazul durerilor persistente, radiografiile, tomografiile sau RMN-ul (Rezonanță Magnetică Nucleară) oferă informații despre starea structurilor osoase și a țesuturilor moi.

Investigațiile mai amănunțite de tipul Computerului Tomograf pun în evidență eventualele leziuni de la nivelul măduvei spinării, discurile herniate, tumorile sau fracturile de compresie cauzate de osteoporoză.

Un alt test este electromiografia – EMG – care identifică mușchii și nervii afectați.

Nu întotdeauna există o legătură între rezultatele acestor teste și nivelul de durere. Testele imagistice nu se fac de obicei atunci când durerea apare pentru prima dată sau în cazul în care coloana a fost suprasolicitată. Multe dintre durerile de spate au legătură cu musculatura spatelui și nu cu coloana vertebrală, iar cauza specifică nu poate fi identificată prin testele imagistice.

Cele mai multe dureri de spate trec în câteva zile de odihnă și tratament analgezic. Recomandarea este aceea de a merge la medic dacă durerea de spate nu se ameliorează după câteva săptămâni sau dacă este însoțită de amorțeli și furnicături, nu cedează la analgezice, este urmarea unei căzături sau răniri, există dificultăți la urinare, senzație de slăbiciune, amorțeală la nivelul picioarelor, febră sau scădere neintenționată în greutate.

Sfaturi pentru prevenirea durerilor de spate

- Sedentarismul stă la baza multor suferințe acute sau cronice, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale, astfel că regula activității fizice timp de 30 de minute pe zi trebuie luată în serios.

- Statul pe scaun ore în șir fără pauze de mișcare este contraindicat, iar postura corectă de lucru la birou este aceea cu spatele drept. Printre exercițiile simple care pot fi efectuate acasă sau la birou se numără cele de întindere. De exemplu, rostogolirea umărului înapoi de zece ori, strângerea omoplatului, întoarcerea capului stânga-dreapta, fandările în spate.

- Salteaua potrivită care să asigure o poziție corectă a corpului în timpul somnului este, de asemenea, importantă, atât ca metodă de prevenție, cât și de tratament, în cazul durerilor acute sau cronice.

- Și nu în ultimul rând, atenție la ridicarea sau cărarea greutăților. Spatele trebuie menajat, presiunea trebuie pusă pe musculatura gambelor și atunci când deplasăm greutăți este bine să o facem cu ambele mâini pentru a ne echilibra, nu doar cu o singură mână.

Sursa foto: Dreamstime.com