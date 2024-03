MEDIU Sâmbătă, 16 Martie 2024, 19:30

0

​Un orășel din Banat are o mulțime de recorduri și premiere și o climă demnă de un loc mult mai sudic. Oravița are nopți extrem de calde și vânt ce poate depăși 140 km/h. Acolo se găsește și cel mai vechi teatru din România, dar și cea mai veche cale ferată. În zonă exista o fabrică de bere acum 300 de ani, dar și o școală pentru pregătirea minerilor. Care este istoria meteo, și nu numai, a acestui loc cu totul special?

Oravita Foto: Svlase, Dreamstime.com

Un loc cu climă blândă și istorie redutabilă

La Oravița a fost cel mai cald din România în cea mai caldă lună de iarnă de când există date meteo complete, temperatura medie de aproape 10 C din februarie 2024 fiind potrivită mai mult pentru orașe din sudul Italiei, din Spania sau din Grecia.

Oravița este un oraș cu totul special pentru că, deși este mic, având 12.000 de locuitori, are multe premiere naționale, o istorie neașteptat de interesantă și o climă cu totul atipică pentru România.

Clima este blândă, fiindcă zona este apărată de vânturile reci, este expusă la soare și se simte și influența climatului mediteranean. Orășelul se află între dealurile Oraviței și Munții Aninei.

Multe dintre premierele istorice - cum ar fi prima cale ferată de pe teritoriul României de azi sau primul teatru - se datorează austriecilor, Oravița fiind mult timp parte a imperiului Habsburgic. La capitolul meteo, Oravița este singurul loc din țară unde au fost 42 C în luna iunie și a avut până acum un an recordul pentru cea mai ridicată temperatură de ianuarie.

Oravița, Teatrul foto Adriana Sulugiuc, Dreamstime.com

Oravița este nu departe de granița cu Serbia, iar Reșița este la 90 de km. Altitudinea maximă în oraș nu depășește 350 m, însă în apropiere se află și un deal numit Tâlva Mare care se apropie de 900 m.

Câteva extreme meteo pentru Oravița

- Orașul a deținut timp de 22 de ani recordul absolut de temperatură pentru luna ianuarie în România, +22,2 C înregistrate în primele zile din 2001. Recordul a fost doborât în ianuarie 2023 de Turnu Măgurele.

- Orașul deține recordul pentru maxima absolută de iunie: +42 C în 1938.

- Este una dintre foarte puținele stații meteo unde NU au fost măsurate temperaturi de sub -25 C nici măcar în iernile dure din anii 80' și 60' (minimă de -22,7 C, în ianuarie 1963).

- Oravița este specială prin faptul că a înregistrat nopți tropicale (minimă de peste 20 C) în aprilie, dar și în octombrie, luni când în restul țării minimele rar trec de 10-15 C.

- Este unul dintre locurile cu cele mai calde nopți din țară pe parcursul întregului an, iar cea mai ridicată minimă nocturnă a fost de +28,8 C, pe 22 august 2000.

Vremea la Oravița în februarie 2024 - O lună extraordinar de caldă

Orașul din Caraș - Severin a avut o medie de temperatură de +9,5 C luna trecută, valoare cu aproape 1,5 C mai mare decât în februarie 2016, care stabilise atunci noi recorduri. Media de temperatură pentru luna trecută a fost cu 6,3 C peste medie ultimilor 30 de ani pentru luna februarie.

S-a înregistrat o temperatură medie mai mare decât media lunii aprilie din 2021, ceea ce spune multe despre cât de neobișnuită a fost luna trecută.

Au fost doar trei nopți cu îngheț și 13 zile cu maxime de peste +15 C. A fost și o zi cu maximă de peste 20 C

Un loc prosper acum 300 de ani

Oravița a devenit oraș spre final de secol XVIII, iar la final de secol XVII se refugiaseră acolo și multe familii din Oltenia, care fugiseră de otomani. Orașul a fost menționat într-un document de după 1690 și devine important după ce austriecii au dezvoltat aici mineritul și au adus după 1715 muncitori de pe teritoriile austriece și germane, fiind deschisă și o școală pentru pregătirea viitorilor mineri. Era prima astfel de școală de minerit din regiune.

Încă de la 1718 exista un cuptor înalt pentru topirea minereului de fier. Trebuie spus și că în zonă, în Banatul Montan, s-a exploatat cărbune de foarte bună calitate, comparabilă cu cea din Anglia.

Oravița a tot crescut după 1740, s-au deschis noi topitorii și în oraș ajungeau muncitori și negustori de peste tot din Balcani și din Europa Centrală. La 1796 se deschidea și o farmacie, care astăzi este muzeu.

Oravița a devenit, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, epicentrul unei regiuni, Banatul Montan, din care Viena exploata lemn, aur și cărbune, toate de o calitate rar întâlnită în întregul imperiu. Pe hărțile de atunci, așezarea era trecută cu numele Orawitz, nivelul de trai era ridicat, dar și munca era în condiții extraordinar de grele.

Cum în zonă au fost aduși coloniști germani - care au primit și o serie de privilegii - s-au deschis după 1718 și mici fabrici de bere, una fiind construită foarte aproape de Oravița, la Ciclova Montană, pe la 1728. iar berea se făcea din cerealele aduse din satele din jurul Oraviței.

Primul teatru de pe teritoriul României de azi

La Oravița nu era doar industrie acum peste 230 de ani, ci și cultură, o primă societate importantă fiind înființată la 1790. La 1802 au început să fie strânse fonduri pentru ceea ce avea să rămână în istorie ca fiind prima clădire din România construită pentru a fi teatru. Vorbim despre teritoriul actual al României, fiindcă acum 207 ani, când a fost ridicată clădirea, Oravița era parte a Imperiului Habsburgic.

Foto Svlase, Dreamstime.com

Construcția a avut la bază fostul Burgteather din Viena și edificiul din Oravița nu ar fi existat fără fondurile strânse de două loje masonice importante ale vremii: Cosmos şi Glueck Auf, masonii fiind și atunci oameni influenți. Teatrul era inaugurat în octombrie 1817, când de la Viena a venit împăratul Francisc I (și împărăteasa Augusta Carolina).

Teatrul în stil baroc a fost gata în mai puțin de doi ani de la începerea lucrărilor, iar arhitectul proiectant a fost un aromân, Ion Niuny (Niuni), care a fost ajutat de un arhitect vienez.

Teatrul se numește Mihai Eminescu în cinstea faptului că trupa de teatru a lui Mihail Pascali a susținut două spectacole la Oravița, în septembrie 1868. Eminescu, pe atunci în vârstă de 18 ani, era sufleorul trupei.

Teatrul vechi era în paragină după Revoluția din 1989, dar a fost apoi renovat acum peste 25 de ani.

O premieră feroviară

Oravița este și în prezent punctul de plecare pentru cea mai frumoasă cale ferată montană din România, Oravița - Anina, dată în exploatare la 1863. Există un singur tren pe zi și în trecut s-a vorbit despre închiderea liniei. Cei 30 km se parcurg în două ore, dar merită încercat pentru a experimenta un tren unic în țară și peisaje fantastice.

Foto Adriana Sulugiuc, Dreamstime.com

Oravița a avut și prima cale ferată de pe teritoriul României de azi, construită tot de austrieci, acum 170 de ani.

Între 1840 și 1850 căile ferate s-au răspândit în Europa Centrală și importanța pe care transportul rapid al materiilor prime o avea pentru industrie a făcut necesară extinderea către est datorită investițiilor Imperiului Austro-Ungar.

Prima cale ferată de pe teritoriul țării noastre a primit în 1846 aprobarea din partea stăpânirii de la Viena, și a fost construită între 1847 și 1854 pe o distanță de 62 km intre Oravița și Baziaș (două localități aflate în Banatul deținut de austrieci pe atunci).

Linia a fost construită din motive economice, fiindcă era foarte greu de transportat la Dunăre cărbunele din munții Aninei și ai Semenicului. Trenurile au început în 1854 să circule pe această linie, transportând cărbuni, iar din 1856 ruta a fost deschisă pentru pasageri, viteza medie fiind de 20 km/h. Existau șase stații pe fosta linie și trebuie spus că ea făcea un ocol, oprind și în localități care acum sunt în Serbia: Biserica Albă (acum Bela Crkva) și Iasenova (Jasenovac).

.

Oravița și o stație meteo cu 70 de ani de funcționare

Stația meteorologică Oravița este așezată pe un platou larg, cu o foarte bună expunere, care depășește altitudinea orașului propriu-zis, fiind situata la 309 m, arată o descriere a Centrului Meteorologic Regional Banat-Crișana.

Media multianuală a temperaturii aerului în zonă este de 11,3 grade C, dar variațiile între ani reci și cei calzi sunt foarte mari. De exemplu, media anului 1997 a fost de 10,4 C, iar cea din 2023, de 13,3 C.

Primele observații meteorologice în zona Oravița s-au efectuat în 1954. Climatul Oraviței este influențat de activitatea maselor de aer care vin dinspre Marea Mediterana și Marea Adriatica, iar asta face ca orașul să aibă parte de ierni mai blânde decât în alte regiuni ale țării și de veri călduroase, dar nu caniculare.

Oravița are parte și de un vânt foarte intens numit coșava, care poate atinge și peste 140 km/h. La stația meteo au fost mai multe episoade, mai ales în anii 90, când au fost măsurate viteze de peste 143 km/h. Foarte posibil că în zona Oravița cele mai puternice rafale de vânt să fi fost de 200 km/h.

Coșava este un vânt cald și uscat ce determină topirea zăpezii în câteva zile și menține, nopți la rând, temperaturi minime mult mai ridicate decât în alte regiuni. Cel mai des apare iarna, dar poate să bată din octombrie până în aprilie și intensificările acestui vânt pot dura câteva zile. Numele acestui vânt vine din sârbește (Kosava).

---

Sursa foto: Dreamstime.com