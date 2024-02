MEDIU Joi, 08 Februarie 2024, 09:41

​Pentru prima oară de când există date meteo complete, temperatura medie la nivel mondial a crescut cu peste 1,5 °C pentru 12 luni consecutiv, arată datele Copernicus. Aceste date se referă la perioada februarie 2023 - ianuarie 2024. Valoarea de 1,5 °C este emblematică pentru ceea ce înseamnă încercarea de a limita efectele negative ale încălzirii globale.

Incalzire globala 1,5 - 2 C Foto: Dzmitry Dzemidovich, Dreamstime.com

Luna trecută a fost, la nivel mondial, cea mai caldă lună ianuarie, arată datele Copernicus, media fiind cu 0.12 °C mai mare față de ianuarie 2020. Ianuarie 2024 a fost cu 1.66°C mai caldă decât media lunii ianuarie pentru perioada 1850-1900.

Temperatura medie globală pentru ultimele 12 luni (februarie 2023-ianuarie 2024) a fost cu 1.52 °C peste temperatura medie din perioada preindustrială (1850-1900). Nu vorbim despre un an calendaristic.

Conform setului de date Copernicus ERA5, în 2023 temperatura medie la nivel global a fost de 14,98°C, mai mare cu 1,48°C față de perioada de referință 1850–1900. Comparativ cu recordul anterior stabilit în 2016, anul 2023 a fost cu 0,17°C mai cald.

Acest record pentru 12 luni consecutive nu înseamnă că a fost încălcat acordul de la Paris, fiindcă grav va fi când ținta de 1,5 C va fi depășită pe termen lung, mai mulți ani.

Primele referiri la creșterea temperaturii cu 1,5 C au fost în 2009, la summit-ul COP15 care s-a ținut atunci la Copenhaga, dar erau referiri încă timide și încă se strângeau dovezile științifice legate de această creștere și efectele ei asupra Terrei. Era prea devreme pentru un consens.

Prin Acordul de la Paris, semnat în 2015, guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2° C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a o limita la 1,5° C. Un raport IPCC arăta că există o probabilitate ridicată să depășim pragul de 1,5° C în 2030. Această țintă de 1,5° C este pentru întreaga lume.

Vor fi fluctuații, iar o depășire cu 1,5 C a mediei în 2024 sau 2025 nu înseamnă că vom rămâne an de an peste acel nivel. Mai mulți climatologi spun însă că mesajul este următorul: am fi nerealiști să credem că omenirea poate ani buni de acum înainte să rămână sub nivelul de 1,5 C, comparativ cu perioada preindustrială.

Sursa foto: Dreamstime.com