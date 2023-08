MEDIU Marți, 08 August 2023, 09:56

​Într-un oraș situat în Munții Atlas, în Maroc, temperatura a urcat la un nivel record, de aproape +38 C. Orașul numit Ifrane este faimos fiindcă deține recordul pentru cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe continentul african.

Ifrane, Maroc Foto: Shutterstock

La Ifrane au fost +37,6 C luni, când în Maroc maximele au atins 46 C și au trecut de 40 C la peste 1.000 m alt. Duminică au fost +48 C în Maroc.

Localitatea Ifrane, situată în munții Atlas din Maroc, este cel mai rece loc din Africa, cu o minimă de -24 de grade C înregistrată în februarie 1935. Se află la 1.600 altitudine, pot fi +18 grade în ianuarie și +35 vara, dar an de an sunt și sub -10 grade.

La Ifrane plouă și ninge mult iarna, iar verile sunt mult mai reci decât în alte orașe din Maroc și, tocmai din acest motiv, pe vremea când Marocul era colonie franceză, a fost construită acolo o stațiune cu case în stil european, unde francezii să locuiască pe timp de vară, fiindcă era mult mai răcoare decât la Tanger, Casablanca sau Rabat.

Ifrane este unul dintre puținele locuri din Africa unde se poate schia.