MEDIU Joi, 22 Iunie 2023, 10:38

0

​Aceste zile vor fi primele din an cu maxime de peste 35 C, dar a fost și un caz în care această temperatură a fost atinsă încă de pe 10 aprilie. Altă dată, pragul a fost depășit la mijloc de octombrie. Unde și când au fost peste 35 de grade în primăvară, dar și la mijloc de toamnă? În ce orașe sunt cele mai multe zile caniculare?

35 de grade Foto: Shutterstock

35 de grade încă din prima parte a primăverii

Un val de căldură excepțional a venit pe 10 aprilie 1985, când la Bechet s-au înregistrat +35,5 C, temperatură record pentru aprilie, la nivel de țară. Maxima la Bechet este în mod normal de +18 C în acea perioadă, așa că recordul a adus o temperatură cu peste 17 grade C peste medie.

Alte episoade de aprilie cu +35 C NU au mai fost. La început de mai 2003 au fost zile caniculare (spre exemplu +37,5 C la Călărași, pe 3 mai). Temperaturi de peste 35 C apar extrem de rar în luna mai.

Cel mai vechi record de +35 C care nu a fost depășit datează din 16 mai 1889, când la Satu Mare s-a înregistrat această temperatură.

La stația meteo București Băneasa au fost +36,9 C pe 13 mai 1958 și +35,1 C pe 17 mai 1969.

Pe 19 mai 1996 au fost +35 C la Buzău. La Iași au fost +36,4 C pe 27 mai 1950 și +35,1 C pe 16 mai 1969.

35 de grade la mijlocul toamnei

Pe 15 octombrie 1993 au fost +35,4 C la Călărași. Tot acolo au fost +35,9 C pe 7 octombrie 1984 și +35,3 C cu o zi înainte, Călărași este stația meteo cu cele mai multe recorduri de căldură pe timp de toamnă.

Pe 6 și 7 octombrie 1984 au fost maxime de peste 35 de grade la Giurgiu (mai exact +35,2 C, respectiv +36,6 C).

La București au fost +35,5 C la stația Filaret și +35,2 C la Băneasa, pe 2 octombrie 1952. Tot atunci au fost +35,3 C la Buzău. În 1987 a fost o zi cu peste 35 de grade la final de septembrie: +35,8 C la Băneasa și +35 C la Filaret.

Cel mai recent val de căldură din toamnă a fost între 17 și 19 septembrie 2015, când maximele au atins +37,3 C la Bozovici (jud Caraș-Severin), +36,6 la Vărădia de Mureș și Săcuieni, și +35,2 C la Câmpeni. La Câmpeni, la 583 m alt, maxima este în medie pe la 20 C în 18 septembrie.

Unde sunt cele mai multe zile cu peste 35 de grade

Unul dintre cele mai severe valuri de căldură a fost între 15 și 25 iulie 2007 și în multe orașe din sud au fost zece zile consecutive cu maxime de peste +35 (de exemplu Călărași, Drobeta Turnu Severin și București). La Drobeta Turnu Severin au fost și trei zile cu maxime de peste 40 C, iar la Sulina au fost în acea lună peste 20 de nopți „tropicale” (cu minime ce nu au scăzut sub 20 C).

La Drobeta Turnu Severin au fost 16 zile caniculare în iulie 2012 și iulie 2015 și 11 zile în iulie 2021. În august 1992 au fost 21 de zile caniculare, iar în august 2003 au fost 13 zile. În iulie 2022 au fost șase zile caniculare la Satu Mare.

La Calafat au fost 29 de zile cu peste 35 C anul trecut și 38 de zile în 2021. În 2018, anul cu cea mai rece vară din deceniul trecut, au fost doar 8 zile caniculare și maxima a fost în septembrie.

La Turnu Măgurele au fost 28 de zile caniculare anul trecut și 27 în 2021. În 2018 a fost o singură zi (13 iunie, cu +35,3 C).

La Giurgiu au fost 23 de zile caniculare anul trecut și 17 în 2021. În vara lui 2018 a fost o singură zi.

La Bechet au fost 25 de zile caniculare anul trecut și 33 anul trecut. În 2018 au fost numai patru.

La București Filaret au fost 29 de zile caniculare anul trecut și 17 zile în 2021. În 2018 au fost numai două zile.

Unde nu pot fi niciodată 35 de grade

La altitudini de peste 1.000 de metri nu pot fi niciodată maxime de peste 35 C, iar la 600-700 m alt astfel de valori pot fi atinse o dată sau de două ori pe deceniu. La Predeal, maxima absolută a fost de +33,2 C, la Brașov au fost +37,3 C, iar la Miercurea Ciuc, +36 C. La Joseni, la 750 m alt, maxima absolută a fost de +35,7 C.

În anii 70 au fost câteva veri extrem de răcoroase și, spre exemplu, la Drobeta Turnu Severin maximele nu au trecut de 35 C în anii 1975 și 1976.

Nu au mai fost în ultimele decenii mai mult de 35 C nici măcar într-unul dintre cele mai calde locuri din țară: orașul Sulina din Deltă, un loc faimos și pentru diferențele mici de temperatură între noapte și zi. La Sulina au fost +37,5 C în 1946, iar în acest secol au fost peste 34 C în verile din 2019 și 2010.