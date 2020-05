Legea prin care se înființează ”DNA - ul Pădurilor”, aprobată de Camera Deputaților. Proiectul merge la Senat

”Am convingerea că stoparea tăierilor ilegale de păduri se poate realiza prin înființarea unei structuri specializate în cercetarea infracțiunilor de mediu. Proiectul de legea propus de USR a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților. În intervenția pe care am avut-o am arătat de ce România are mare nevoie de un „DNA al Pădurilor” și de personal specializat în identificarea și cercetarea infracțiunilor de mediu. Votul final cu privire la acest proiect de lege aparține Senatului, care este cameră decizională. Propunerea noastră este în concordanță cu recomandarea GENVAL, grup care lucrează la nivelul Consiliului Uniunii Europene”, a scris pe pagina de Facebook Stelian Ion, deputat USR, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.







Potrivit proiectului de lege, Direcția are următoarele atribuţii: efectuarea urmăririi penale pentru infracţiuni prevăzute în competenţa direcţiei prin prezenta lege şi prin legi speciale; conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară organizaţi în cadrul structurilor specializate în combaterea infracţionalităţii de mediu, la nivel central şi teritorial; sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor, precum şi exercitarea căilor de atac, participarea la şedinţele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracţiunile date de prezenta lege în competenţa direcţiei.În cadrul instituţiei funcţionează, prin detaşare, ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară, sub directa conducere şi controlul nemijlocit al procurorilor direcţiei, în limita posturilor prevăzute de lege.Detaşarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se dispune la solicitarea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu de către ministrul Afacerilor Interne, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora, se mai spune în această iniţiativă legislativă.Proiectul de lege a fost inițiat de deputați și senatori USR.