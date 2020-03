Ministerul Mediului va achiziționa 31 de stații noi de monitorizare a calității aerului până la finalul anului 2021. Pentru București se vor achiziționa și 50 de senzori

Costel Alexe in studioul HotNews.ro

Ministrul Mediului spune că în bugetul pe anul 2020 se vor aloca bani ca toate cele 8 stații din București-Ilfov să poată monitoriza poluarea cu PM10 și PM2,5, și pentru mentenanța rețelei, circa 100.000 de euro.”Prin bugetul de la AFM vor fi achiziționate 14 stații noi prin buget, și mai avem un proiect prin POIM, unde vor fi achiziționate 17 stații. Anul acesta vor fi achiziționate cele 14. Vom semna și contractul pentru mentenanță. Anul acesta avem aceste carențe în cadrul rețelei pentru că nu am avut 1 an mentenanță. Ministerul Mediului a decis să-și facă o rețea de senzori. Ne vom întâlni să vedem unde să fie instalați în București. Procedura de achiziție va fi demarată în această primăvară, se va finaliza în vreo 3 luni. Ne-am propus să luăm 50 de senzori pentru București”, a declarat Ministrul Mediului.Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului are 148 de stații, dintre care 6 în București și două în Ilfov.