Marți, 09 Aprilie 2024, 10:41

​„Cancer de sân” este un diagnostic dur pe care îl primesc anual milioane de femeie din întreaga lume. Numai în 2022, aproape 13 mii de românce au aflat că au una dintre zecile de forme de cancer de sân. Diagnosticul înseamnă și multe emoții, multe semne de întrebare, multe analize și numeroase evaluări medicale pentru găsirea celei mai bune soluții de tratament.

Dr. Victor Titirez oferă consultații și face intervenții chirurgicale în cadrul Spitalul Euroclinic din București, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria Foto: Regina Maria

Astăzi, cancerul de sân se tratează în echipă, iar protocoalele sunt personalizate și țin cont de tipul de boală, de evoluția pacientei, dar și de istoricul familial al acesteia. Unul dintre specialiștii români care tratează cu succes cancere mamare este dr. Victor Titirez, medic specialist în chirurgia oncoplastică a sânului. Acesta are la activ peste 5.000 de intervenții chirurgicale efectuate în tratamentul cancerului de sân și 8 ani de experiență în clinici din Marea Britanie. În prezent, dr. Victor Titirez oferă consultații și face intervenții chirurgicale în cadrul Spitalul Euroclinic din București, făcând parte din echipa multidisciplinară de medici care diagnostichează și tratează cancerul de sân.

„Cancerul de sân nu se tratează de către o persoană, nu este un singur medic care ia decizia legată de tratament. Este decizia unei comisii oncologice, sunt implicați oncologi, radioterapeuți, chirurgi. Ei se ocupă de partea de tratament. Foarte important: dacă vrem să tratăm bine, trebuie să știm ce tratăm. Și atunci avem nevoie de imagiști, de anatomopatologi. Ei ne dau imaginea completă a leziunii. Când știm ce tratăm, știm cu cine ne luptăm și știm ce tratament să folosim, devine totul mult mai simplu”, ne-a declarat dr. Victor Titirez.

Chirurgia rămâne o componentă importantă în tratamentul cancerului mamar

În ultimii 20 de ani, în țările avansate s-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul cancerului. Astfel, depistarea în stadii incipiente și aplicarea protocoalelor de tratament care țin cont de stadiu, tipul de cancer și de componenta genetică a fiecărei paciente au făcut ca supraviețuirea la 5 ani să fie reușită în peste 90 la sută dintre cazuri. În țările mai puțin dezvoltate, diagnosticul tardiv și accesul redus la servicii medicale moderne fac ca rata de supraviețuire la 5 ani să fie mai scăzută. La ora actuală, și pacientele din România au acces la metode de diagnostic și la terapii de vârf pentru cancerul mamar. Una dintre condițiile esențiale este ca femeile să nu rateze ecografiile și mamografiile regulate, la recomandarea medicului. Cât privește protocoalele de tratament, chirurgia rămâne o componentă importantă, alături de chimioterapie, radioterapie, dar și alte terapii medicamentoase.

„Chirurgia în cancerul de sân rămâne pentru moment principala metodă de tratament. Chirurgia nu este o metodă de diagnostic, ea este strict legată de tratament și aduce beneficiul cel mai important, beneficiul substanțial în tratament. Pe de altă parte, oncologia avansează foarte mult, apar tratamente din ce în ce mai eficiente, tratamente oncologice astfel încât, în mod paradoxal, tocmai în cancerele agresive, reușim, cu tratament oncologic să facem să dispară cancerul din sân. Și atunci se pune problema: mai am nevoie de chirurgie? La momentul acesta, răspunsul este: da. Încă avem nevoie de chirurgie tocmai pentru a documenta, pentru a valida eficiența tratamentului oncologic. Dar sunt în derulare studii care, extrem de probabil, ne vor spune în câțiva ani, că în anumite forme de cancer de sân, cu anumite tratamente putem să evităm chirurgia complet, sa nu mai operăm cancerul de sân”, detaliază dr. Victor Titirez.

Testarea genetică poate face diferența în cancerele mamare

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul mamar rămâne cea mai frecventă formă de afecțiune malignă la nivel global, fiind responsabilă în 2022, pentru 2, 3 milioane de cazuri și pentru 670 de mii de decese. Jumătate dintre cazurile de cancer de sân apar la femei care nu au alți factori de risc decât vârsta și sexul. Se știe că 99 la sută dintre tumorile mamare apar la femei, iar riscul crește pe măsura înaintării în vârstă, după 40 de ani. Există și cancere mamare care au o componentă genetică, care la ora actuală poate fi evaluată prin analize performante.

„Inițial, o doamnă care a fost abia diagnosticată cu cancer este evident îngrijorată pentru descenți, pentru fiicele dumneaei. Dar asta nu înseamnă automat că dacă mama are cancer și fiicele vor avea. Se fac niște testări genetice și în funcție de asta, stabilim dacă fiica este expusă sau nu. Dacă fiica are sub 18 ani, evident că nu vom face nimic. Nu trebuie să îi inducem o stare de anxietate prematură. Există riscul apariției unui cancer, dar riscul acesta se manifestă după 30 de ani, dacă există mutație genetică. Nu este suficient ca mama să aibă cancer. Celălalt scenariu este când doamnele vin după ani buni cu fiica la control. Vin dumnealor să facă controlul și spun că au adus-o și pe fiică ca să vedem ce se întâmplă și cu dumneaei. Dar, în cele mai multe situații, o simplă mamografie este suficientă, nu trebuie să facem testări genetice aprofundate”, adaugă specialistul.

Pe lângă depistarea unui eventual risc de cancer, testarea genetică se poate face și pentru a stabili care este cel mai bun tratament, în funcție de profilul genetic al tumorilor maligne.

„Testarea genetică se adresează celulelor normale, sănătoase, dar și celulelor tumorale. Testarea genetică pentru celulele sănătoase se face ca să vedem dacă există o mutație genetică, dacă doamna respectivă s-a născut cu o genă care nu funcționează bine. Gena respectivă poate să fie moștenită sau poate să fi apărut atunci pentru prima dată. Și dacă există această mutație genetică în celulele sănătoase, înseamnă că și sânul contralateral, sânul opus, este predispus la astfel de probleme. Și atunci ne gândim la profilaxie. Deci, din acest punct de vedere, testarea genetică ne poate schimba tratamentul chirurgical. Pe de altă parte, dacă ne gândim la celulele tumorale, cancerul în general este produs de niște mutații genetice, îl putem considera o boală genetică. Și atunci am învățat să ne uităm în celulele tumorale, vedem ce gene sunt modificate și în funcție de asta, noi stabilim anumite tratamente. Îi oferim pacientei un tratament personalizat. Știm că anumite mutații genetice, înseamnă că celula este sensibilă la numite tratamente”, mai spune dr. Victor Titirez.

Reconstrucția mamară, disponibilă în același timp operator

Un alt aspect important pentru pacientele cu cancer mamar este reconstrucția sânului. Pentru a reduce impactul pe care îl are intervenția chirurgicală asupra corpului unei femei, chirurgia poate veni cu soluții, care pot fi aplicate în același timp operator cu extirparea tumorilor maligne. Operația de reconstrucție mamară se poate face cu țesut propriu, respectiv țesut muscular al pacientei, sau cu proteze mamare.

„Toate ghidurile terapeutice importante, mă refer aici la NICE în Marea Britanie, NCCN în America și AGO în Germania, toate sunt de acord că ori de câte ori facem o mastectomie, trebuie să oferim reconstrucție, evident dacă ne permit condițiile medicale, dacă pacienta poate să treacă prin această operație suplimentară. De ce? Pentru că are un impact foarte mare asupra psihicului femeii. Să te trezești dintr-o operație fără un sân nu este un lucru foarte simplu, pe de o parte. Pe de altă parte, din punctul de vedere al chirurgului, preferăm întotdeauna să facem reconstrucție și în special să facem reconstrucție imediată, pentru că avem anumite posibilități de reconstrucție, anumite modalități terapeutice pe care nu le avem dacă ne gândim la o reconstruție întârziată. Rolul chirurgului este să ofere așteptări realiste. Sunt multe doamne care confundă reconstrucția de sân cu augmentarea mamară. Sunt lucruri absolut diferite, operații diferite. Cel mai bine reconstruit sân nu este un sân natural. Nu o să arate, nu o să se simtă, nu o să se comporte precum sânul natural. Dacă doamna înțelege lucrul acesta, atunci după operație, va fi mulțumită. Dacă totuși pleacă de la premiza: ok, reconstrucția aceasta este o augmentare și o să arăt ca un model, atunci va fi dezamăgită pentru că lucrurile sunt absolut diferite”, oferă amănunte despre reconstrucția mamară medicul.

Dr. Victor Titirez face parte din generația de medici români care s-au specializat în străinătate și aplică astăzi în România toate cunoștințele dobândite și toată experiența pentru a oferi pacientelor cea mai bună îngrijire. Însă dincolo de caracteristicile medicale ale fiecărui caz, dr. Victor Titirez menționează componenta psihologică a fiecărei situații în parte, ce se împletește strâns cu cea a suferinței fizice.

„Nu trebuie niciodată să uităm că noi tratăm un om, tratăm o pacientă. Scopul nostru este să facem bine o persoană, nu să omorâm un cancer. Evident, o facem bine omorând un cancer. Dar trebuie să avem o imagine de ansamblu a persoanei respective. Doamna când vine la noi nu vine numai cu sânul, vine cu o încărcătură emoțională. Diagnosticul de cancer în zilele noastre, din păcate în România, încă este asociat cu o evoluție nefastă. Din fericire, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și asta, sigur este și meritul chirurgiei, dar în special este meritul oncologiei. Tratamentele pe care le avem în aceste zile, în 2024, sunt niște tratamente foarte eficiente. Cred că este important să schimbăm mentalități, să facem doamnele să înțealeagă că un diagnostic de cancer nu înseamnă un sfârșit. Este de fapt un început, începutul unui tratament, începutul unei lupte. Iar la sfârșitul aceste lupte, o să fim învingători. Sigur că putem să ajutăm medicul venind devreme la tratament. Sau și mai bine, făcând teste periodice”, mai recomandă medicul.

Un cancer diagnosticat într-un stadiu incipient, de cele mai multe ori, necesită un tratament mai scurt, mai puțin agresiv. Și în al doilea rând, dar la fel de important, se asociază cu vindecarea.

„Când vezi că ai reușit să vindeci o boală considerată în urmă cu 50 de ani, incurabilă, e mare lucru. Și experiența asta, când vin paciente pe care le-am tratat acum 10 ani și sunt foarte bine, mă ajută să le spun noilor paciente că totul va fi bine. Mai sunt și studiile care mă încurajează foarte mult, așa că acest cancer este vindecabil”, concluzionează dr. Victor Titirez.

Urmăriți mai multe informații despre tratamentele indicate în cancerul de sân din acest video, filmat la Spitalul Euroclinic din București.

