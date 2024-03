MAGAZIN Duminică, 24 Martie 2024, 13:48

Actriţa Cameron Diaz, în vârstă de 51 de ani, şi soţul ei, chitaristul Benji Madden, în vârstă de 45 de ani, au luat pe toată lumea prin surprindere anunţând că mai au un copil, un băieţel, pentru a cărui naştere se simt "binecuvântaţi şi recunoscători", relatează CBS News.

Actrița Cameron Diaz Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Cuplul, care mai are o fetiţă născută în 2019, a anunţat sosirea pe lume a fiului lor într-o postare pe Instagram pe care fiecare a împărtăşit-o vineri. Băieţelul se numeşte Cardinal Madden, au precizat ei.

"Este minunat şi suntem cu toţii atât de fericiţi că este aici! Pentru siguranţa şi intimitatea copiilor, nu vom posta nicio fotografie", precizează cei doi artişti care dau însă asigurări că fiul lor este "foarte drăguţ".

"Ne simţim atât de binecuvântaţi şi recunoscători", se spune în postarea făcută pe fondul unui desen cu o pasăre roşie pe care scrie "Mi-a şoptit o păsărică". Pasărea roşie din desen, o pasăre-cardinal, este, fără îndoială, o aluzie la numele fiului lor.

Şi când s-a născut fiica lor, Raddix, cu ajutorul unei mame surogat, Diaz şi Madden au folosit Instagram pentru a anunţa vestea. Şi atunci au spus că nu vor împărtăşi fotografii sau detalii, pentru a proteja intimitatea familiei lor.

Cameron Diaz a declarat pentru CBS News în 2022 că a luat o "pauză" de la actorie pentru a se concentra pe alte proiecte, dar mai ales pentru a se bucura să fie mamă pentru fiica ei, atunci în vârstă de 2 ani. Ea a spus că a fi mamă "cu siguranţă" a schimbat-o şi că îi place să o vadă pe fiica ei experimentând pentru prima dată ceva nou, prin care şi ea a trecut când era mică. "Toate mamele au acel moment în care îşi privesc copilul şi el face ceva pentru prima dată şi tu spui: Îmi amintesc că am făcut şi eu asta!. Este foarte tare", a mărturist Diaz.

Diaz, ale cărei filme includ "There's Something About Mary" şi "Charlie's Angels", s-a căsătorit cu Madden, membru al trupei Good Charlotte, la începutul anului 2015. (News.ro)