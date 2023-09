MAGAZIN Luni, 11 Septembrie 2023, 11:40

Kevin Szmyd, un programator în vârstă de 25 de ani din Statele Unite, afirmă că și-a făcut un stoc de mii de becuri incandescente care să îi ajungă pentru restul vieții în condițiile în care acestea au fost practic interzise în SUA, relatează Insider.

Becuri incandescente si unul fluorescent Foto: Joho / ImageSource / Profimedia Images

Producerea și comercializarea becurilor cu incandescență a fost interzisă de facto în Statele Unite pe 1 august, după intrarea în vigoare a unor reglementări elaborate în timpul administrației democrate a fostului președinte Barack Obama, dar a căror implementare a fost oprită în timpul succesorului său, republicanul Donald Trump.

Regulile care au intrat acum în vigoare sub noua administrație democrată a lui Joe Biden permit doar producerea și comercializarea de becuri care întrunesc anumite standarde de eficiență. Întrucât majoritatea becurilor incandescente nu îndeplinesc criteriile în cauză, ele au ajuns practic interzise.

Szmyd este membrul unui grup de Facebook numit „Antique incandescent lamp/light bulb collectors”, care a fost creat cu mult înainte ca interdicția să intre în vigoare în Statele Unite.

Grupul se adresează persoanelor pasionate de becuri și lămpi, acestea postând aici fotografii și înregistrări video cu colecțiile lor, precum și sfaturi pentru a identifica modele anume sau răspunsuri pentru cei care au nedumeriri legate de ele.

„Nu cred că guvernul ar trebui să se implice în luarea deciziei de către un client. Cred că este puțin caraghios ca guvernul să vină să îți spună 'nu credem că vei lua cea mai bună decizie în privința cumpărării becurilor. Așa că te vom împiedica să iei decizia greșită'”, afirmă Szmyd.

Programatorul american spune că preferă lumina emisă de becurile incandescente

Szmyd a relatat pentru Insider că înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări a ajuns să caute becuri în surse ca Facebook Marketplace, Craigslist și eBay și că crede că a contactat toți furnizorii de becuri incandescente pe o rază de 400 de kilometri de locuința sa.

„Cred că este un stoc pentru toată viața. Aș spune că am făcut calculele. Am mai multe foi de calcul cu toate sursele de iluminat din casa mea. Și am aproape exact cantitatea de becuri de care voi avea nevoie pentru următorii 75 de ani”, a declarat el.

Insider amintește că, deși becurile LED costă mai mult la cumpărare, ele au o durată de viață de 25-50 de ori mai mare decât cele cu incandescență, ceea ce înseamnă că, pe termen lung, ele sunt mai avantajoase pentru consumatori.

Însă Szmyd spune că evitarea culorii alb-albastre emise de becurile LED în favoarea „culorii drăguțe” a becurilor vechi a meritat costurile, mai ales că a putut să își achiziționeze întregul stoc cu salariul pe o singură lună.