MAGAZIN Vineri, 12 Mai 2023, 00:11

HotNews.ro

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului muzical, desfășurată joi seară la Liverpool, în Marea Britanie.

Theodor Andrei pe scena Eurovision 2023 Foto: Andy Von Pip / Zuma Press / Profimedia

Cele zece țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală, sunt:

Albania

Cipru

Estonia

Belgia

Austria

Lituania

Polonia

Australia

Armenia

Slovenia

Țara noastră a concurat cu alte 15 state pentru un loc în finala de la Liverpool. Primii zece finaliști, între care și Moldova, au fost deciși în prima semifinală, care a avut loc în urmă cu două zile.

Theodor Andrei „D.G.T. (Off and on)” a urcat pe scenă al treilea, având o prestație primită bine de public. A doua semifinală a Eurovision 2023 a fost transmisă joi seară în direct la TVR 1.

Potrivit predicțiilor BBC România nu avea prea mari șanse să treacă de semifinala 2 și să se califice în finala Eurovision 2023.

„Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul „I'm begging you, take off your clothes and step on me”, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, a fost verdicul BBC.

Cele mai bune performanţe ale României la Eurovision au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

1. Danemarca - Reiley - "Breaking My Heart"

2. Armenia: Brunette - "Future Lover"

3. România: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

4. Estonia: Alika - "Bridges"

5. Belgia: Gustaph - "Because of You"

6.Cipru: Andrew Lambrou - "Break a Broken Heart"

7. Islanda: Diljá - "Power"

8. Grecia: Victor Vernicos - "What They Say"

9. Polonia: Blanka - "Solo"

10. Slovenia: Joker Out - "Carpe Diem"

11. Georgia: Iru - "Echo"

12. San Marino: Piqued Jacks - "Like An Animal"

13. Austria: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

14. Albania: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

15. Lituania: Monika Linkytė - "Stay"

16. Australia: Voyager - "Promise"

Cele mai bune performanţe de până acum ale României la Eurovision

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc la Liverpool, în Marea Britanie, organizează concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Semifinalele şi finala Eurovision 2023, care se vor desfăşura la M&S Bank Arena sub sloganul „United by Music”, vor fi transmise în direct şi în exclusivitate în zilele de 9, 11 şi 13 mai, de la ora 22.00 pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Eurovision Song Contest se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la Eurovision din anul 1993.

Eurovision 2023 este a 67-a ediție a competiției muzicale. Semifinala în care România e reprezentată de Theodor Andrei și finala Eurovision Song Contest sunt transmise de TVR.