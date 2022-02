Rudy Giuliani va cânta în viitorul sezon al emisiunii „The Masked Singer”

Cum se desfășoară emisiunea „The Masked Singer”

Rudy Giuliani a fost implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani

Potrivit site-ului Deadline , fostul procuror american va fi un concurent în viitorul sezon al emisiunii „The Masket Singer” (Cântărețul mascat) difuzat de televiziunea conservatoare Fox News.Concursul de cântat prezintă celebrități care își încearcă talentul muzical în timp ce poartă costume complicate care le ascund identitatea în timp ce cântă live în fața spectatorilor și a unui juriu.Membrii juriului încearcă, pe baza unor indicii, să ghicească identitatea concurenților în timp ce audiența votează pentru interpretul favorit. Cel mai puțin popular concurent este eliminat la finalul fiecărui episod după care acesta își dă jos masca, dezvăluindu-și identitatea.Giuliani a rămas fără mască săptămâna trecută în timpul filmării primului episod al viitorului sezon, potrivit mai multor surse din presa americană din domenziul showbiz-ului.Jurnaliștii de la Deadline scriu că doi dintre jurați, Ken Jeong și Robin Thicke, au părăsit imediat scena în semn de protest după ce Giuliani și-a dezvăluit identitatea. Ceilalți doi, Jenny McCarthy și Nicole Sherzinger, ar fi rămas să discute cu Giuliani.Noul sezon al emisiunii „The Masked Singer” va avea premiera pe 9 martie.Presupusa apariție a lui Giuliani nu va fi prima ocazie când un politician republican controversat apare pe scena „Cântărețului mascat”.În martie 2020, Sarah Palin, fostul guvernator al statului Alaska și candidatul pentru vicepreședinția SUA din partea Partidului Republican în 2008, a fost dezvăluită ca fiind „Ursul” după ce a cântat melodia „Baby Got Back” a lui Six Mix-A-Lot.Giuliani a devenit un personaj cunoscut la nivel național în Statele Unite pentru rolul său în combaterea crimei organizate în perioada când a fost procurorul general din Manhattan, devenind apoi primar al orașului New York.Cel mai recent el a fost avocatul personal al lui Donald Trump însă a fost concediat de fostul președinte republican în luna februarie a anului trecut după o serie de apariții publice tot mai bizare Printre altele, el a apărut cu mâna în pantaloni în compania unei femei tinere în filmul Borat Subsequent Moviefilm al lui Sacha Baron Cohen.În prezent fostul primar al New York-ului este vizat de mai multe anchete penale legate de activitățile sale de lobby.O curte din apel din New York i-a suspendat licența de avocat în luna iunie a anului trecut din cauza declarațiilor false privind fraudarea alegerilor prezidențiale din Statele Unite.