Trump l-a concediat pe Rudy Giuliani, avocatul său personal

Jason Miller, unul dintre consilierii principali ai lui Trump, a declarat marți pentru CNN că fostul primar al New York-ului „nu îl reprezintă în prezent pe președintele Trump în nicio problemă de natură juridică”.Trump a afirmat ulterior pe Twitter că Giuliani nu îl reprezintă pe fostul președinte „fiindcă pur și simplu nu există cazuri în desfășurare”, adăugând că „primarul rămâne un aliat și un prieten”.Potrivit unor informații anterioare, Trump ar fi fost furios pe Giuliani și le-a spus consilierilor săi să nu îi plătească onorariul deoarece s-a simțit jignit de unele acțiuni ale lui Giuliani printre care perceperea unui comision de 20.000 de dolari pe zi.Deși Giuliani a respins categoric informațiile potrivit cărora a solicitat suma respectivă, acesta a recunoscut în cele din urmă că unii din asociații săi au cerut campaniei lui Trump un onorariu de 20.000 de dolari pe zi pentru a-l ajuta pe fostul președinte să conteste rezultatul alegerilor din 3 noiembrie.Giuliani nu l-a reprezentat pe Trump în al doilea său proces în care a fost pus sub acuzare deoarece a fost martor în acesta fiind somat să depună mărturie după ce a ținut un discurs la mitingul pro-Trump care a precedat violențele de la Capitoliu și în care a spus mulțimii că a venit timpul pentru un „proces prin luptă”.Timp de mai multe luni Giuliani a promovat teorii ale conspirației nefondate care au contestat integritatea alegerilor prezidențiale de anul trecut, reprezentând campania lui Trump în mai multe procese care au încercat să răstoarne rezultatul scrutinului prezidențial.Trump și-a pierdut imunitatea prezidențială când a părăsit Casa Albă în luna ianuarie și se confruntă cu un „tsunami” de procese civile și anchete penale cu privire la administrația sa, echipa de campanie, interesele de afaceri și propriile cuvinte.Deși a fost achitat de Senat pentru rolul său în incitarea insurecției de la Dealul Capitoliului, procurorii federali nu au exclus posibilitatea de a-l ancheta pe Trump pentru incitarea violențelor în urma cărora cinci persoane și-au pierdut viața.„E îngrijorat cu privire la asta”, a declarat unul din consilierii fostului președinte republican pentru CNN.Rudy Giuliani a fost unul dintre cei mai loiali ai lui Trump de-a lungul președinției sale deși prietenia sa cu Trump i-a provocat numeroase probleme legale fostului primar al New York-ului.Luni, un procuror din Georgia a anunțat că investighează punerea sub acuzare a lui Giuliani pentru înșelăciune datorită numeroaselor sale afirmații privind fraudarea alegerilor.Marți, congresmenul Bennie Thompson din Mississippi i-a acționat în instanță pe Giuliani, Trump și două grupări extremiste în legătură cu rolul lor în insurecția de la Capitoliul american.