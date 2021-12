Un bărbat caută de 8 ani la groapa de gunoi un portofel cu bitcoini în valoare de peste 360 de milioane de dolari

O nouă căutare

James Howells a aruncat la gunoi hard disk-ul în timp ce făcea curățenie 2013 , acesta ajungând în scurt timp la groapa de gunoi a orașului Newport din Țara Galilor.Britanicul în vârstă de 36 de ani începuse să colecteze bitcoin în 2009, atunci când criptomoneda nu valora mai nimic.Un an mai târziu, computerul său s-a stricat. Deși a păstrat hardul într-un sertar, el a uitat în cele din urmă de existența sa până când a văzut că prețul bitcoin a crescut exploziv, depășind pragul simbolic de 1.000 de dolari.Cele 7.500 de monede digitale colectate de acesta ajunseseră să valoreze peste 5 milioane de dolari. Prea târziu, pentru că aruncase hardul în timpul unei curățenii de amploare, cu tot cu comoara.După ce și-a dat seama de greșeala făcută Howells a început să caute disperat hard disk-ul și nu a renunțat nici după 8 ani de zile.El a căutat prin munți de gunoi proverbialul ac din carul cu fân doar că în situația de față carul este de dimensiunea unui teren de fotbal și acul valorează 363.750.000 de dolari în momentul scrierii acestui articol.„Am vorbit cu unul din tipii de la groapa de gunoi, i-am explicat situația. Și el chiar m-a luat cu camionul său și m-a dus la locul unde e groapa, la șanțul la care lucrează acum. E de dimensiunea unui teren de fotbal și el mi-a zis că după 3 sau 4 luni ar fi la o adâncime de un metru, un metru și ceva”, le-a relatat Howells în 2013 jurnaliștilor de la The Guardian Howells aproape că s-a dat bătut după acea conversație, resemnându-se cu faptul că nu își va recupera niciodată hard disk-ul cu prețiosul portofel digital. Însă nu a făcut-o.Într-un ultim efort el a recrutat acum în ultimele luni mai mulți rezidenți ai orașului său natal pentru a-l ajuta în căutările sale, promițându-le milioane de dolari dacă vor găsi hard disk-ul.Însă șansele ca el să mai găsească hardul după atâția ani de zile sunt cu siguranță împotriva sa, situație agravată de faptul că autoritățile locale refuză să lase voluntarii să i se alăture căutării în groapa de gunoi.Consiliul local afirmă că o acțiune de amploare ar fi dăunătoare mediului înconjurător și că nu există certitudinea că hard disk-ul se află măcar acolo.Din păcate pentru Howells, în perioada de început a minării de bitcoin nu era posibil să faci un back-up portofelului digital, lucru care a dus la situații nefericite ca a sa în care oamenii au pierdut dispozitivul fizic care le permitea accesul la criptomonede.Un alt caz celebru este cel al lui Stefan Thomas , un programator din San Francisco care mai are doar două încercări pentru a accesa hard disk-ul pe care are bitcoini de aproape 340 de milioane de dolari după ce a uitat parola pentru acesta.