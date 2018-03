O intrecere intre melci, anulata din cauza conditiilor meteo dupa ce participantii au intrat in... hibernare

"Valul de frig a provocat o problema medicala melcilor din competitie - se cheama hibernare", au scris pe pagina de Facebook reprezentantii Dartmoor Union Inn din sud-vestul Angliei.Temperaturile in cea mai mare parte a Europei se situeaza sub valorile normale pentru aceasta perioada a anului, iar serviciul meteorologic britanic a emis avertizari de vant rece si zapada care ar putea perturba transportul si izola comunitatile rurale in timpul weekendului.Autoritatile britanice din domeniul sanatatii publice au declarat vineri ca valul prelungit de frig ar putea pune in pericol persoanele in varsta si copiii care locuiesc in case neincalzite.Reprezentantii Dartmoor Union Inn au spus ca intentioneaza sa reprogrameze cursa, botezata "Primul derby international de melci" si organizata in sprijinul serviciului local de ambulanta aeriana, dupa ce vremea se mai incalzeste.