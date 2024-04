Articol susținut de Investing in Property Vineri, 05 Aprilie 2024, 11:40

Smile Media

0

Proiectul lansat de către cel care în urmă cu doar câteva luni afirma că a gestionat proiecte în valoare de aproape 600 milioane de euro în rolul de manager, se află în plină expansiune. Pornind de la ideea de a învăța și pe ceilalți să atingă excelența în industria construcțiilor, Andrei Corobea, Fondatorul Academiei ce îi poartă numele, devenită Centru Educațional pentru sectorul construcțiilor, se bucură deja de un număr considerabil de cursanți.

Academia Corobea Foto: Academia Corobea

Apetitul pentru studiu aplicat a devenit un criteriu esențial prin care cei ce trec pragul academiei, fiind totodată captați de tot know-how-ul oferit.

Dacă primul curs a fost susținut de către însuși fondatorul academiei, cele care au urmat au avut drept lectori nume rezonante în domeniul de Real Estate.

Printre invitatii speciali, care au ajuns in cadrul Academiei, se numără Victor Căpitanu (cofondator și CEO One United Properties, Andrei Diaconescu (Cofondator și Co-CEO One United Properties), Cristian Erbașu (Președintele FPSC & Director General Erbașu Group), Dorin Ștefan (Fondator D.S. Birou de Arhitectură), Andrei Popa (Country Manager RO & SEE ETEX Building Performance) și multe alte personalități semnificative ale domeniului atât de vast al construcțiilor. Însăși aceste nume denotă faptul că academia promovează informații transmite de către experți în domeniu, cei care au construit o carieră, s-au lovit de situații, au reconstruit, fiind la momentul în care vorbesc faptic, prin experiența lor.

Așadar, un diferențiator major care plasează Academia Corobea în topul celor mai exclusive medii educaționale este reprezentat de curriculum axat pe informație (teorie sintetizată, raportată la industria prezentului) și practică.

Locația în care aceste cursuri sunt susținute nu este una deloc întâmplătoare: șantierul dezvoltatorului ONE UnitedProperties este gazda a sute de cursanți, oferind o paletă diversificată în care cunoștințele teoretice sunt puse în imediată practică. De evidențiat și potențialul pe care prezența la aceste cursuri îl poate oferi într-o viitoare carieră. Mulți dintre cei care doresc să îți dedice timpul profesional acestui domeniu, speră și la consolidarea anumitor relații care se pot fructifica în colaborări pe termen lung.

Cu un succes neașteptat (sold out încă de la primul curs), Academia Corobea susține în prezent trei cursuri importante:

Construction Project Management – lector Andrei Corobea, curs predat în șantierul One Lake Club

Commercial Strategy & Asset Management – lector Mihai Păduroiu și Alin Andreescu curs predat, în clădirea de birouri One Tower, etajul 17

Eficiență Energetică – lector Vitalie Drăgan, curs predat , de asemenea, în șantierul One Lake Club

Un alt motiv ce a stat la baza succesului acestei academii este reprezentat de numărul select de cursanți, maximul de 20 admis, tocmai pentru a încuraja dialogul și discuțiile deschide pe temele aferente fiecărui curs în parte.

Andrei Corobea, autor al cărții Manager de proiect în construcții – Fundamente solide pentru liderii de mâine – un ghid complet inspirat din realitatea de pe șantier, pentru o dezvoltare holistică a viitorilor lideri din domeniu, susține cu entuziasm faptul că “Academia Corobea își dorește să devină centrul de excelență în care se vor dezvolta și conecta liderii și profesioniștii din domeniul construcțiilor. Mai exact, academia vrea să fie nucleul unei comunități unite și implicate, unde fiecare membru își împărtășește experiența și cunoașterea și unde să abordeze împreună provocările industriei de zi cu zi. Misiunea academiei este de a contribui decisiv la dezvoltarea liderilor, cultivând o nouă generație de manageri de proiect și lideri în domeniul construcțiilor care să devină exemple demne de urmat în industrie. Cum?! Oferind un curriculum riguros și practic pentru a asigura că liderii de mâine sunt pregătiți, nu doar tehnic, dar și etic și managerial. Vor pune accentul pe implicarea în comunitatea Academiei Corobea, construind o platformă în care absolvenții și membrii comunității pot continua să învețe, să împărtășească experiențe și să colaboreze chiar și după finalizarea cursurilor. O comunitate care nu doar își răspunde la întrebări, dar care împreună caută să ridice calitatea și standardele în industria construcțiilor.”

Articol susținut de Investing in Property