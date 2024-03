INTERNATIONAL Vineri, 29 Martie 2024, 13:56

Judecătorii de la Curtea Internațională de Justiție au decis în unanimitate să emită o hotărâre prin care să oblige Israelului să acționeze „fără întârziere” pentru a permite „furnizarea de servicii de bază și asistență umanitară” în Fâșia Gaza. Hotărârea are caracter obligatoriu în baza convențiilor la care Israel este parte, dar instanța nu are capacitatea de se asigura de implementarea ei, relatează BBC și The Guardian.

Alimente parașutate în Fâșia Gaza Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Decizia vine în condițiile în care mai multe agenții ONU au avertizat în Gaza există riscul să se instaleze foametea.

Israelul a catalogat acuzațiile că blochează intrarea în Gaza a sprijinului umanitar drept „complet nefondate”.

Drept răspuns la decizia de vineri a tribunalului, ministerul de Externe a Israelului a transmis că va continua „să promoveze noi inițiative și să le extindă pe cele existente” pentru a permite tranzitul continuu de ajutor în Gaza „pe cale terestră, aeriană și maritimă” împreună cu ONU și alte organizații.

Israelul a subliniat că este important ca toată lumea să înțeleagă că gruparea Hamas este de vină pentru situația actuală din Gaza și pentru declanșarea războiului.

Această decizie luată de tribunalul de la Haga vine după ce Africa de Sud impună ordinul emis în ianuarie prin care a cerut Israelului să ia toate măsurile pentru a preveni acte genocidale în Gaza.

Africa de Sud a motivat deschiderea cazului împotriva Israelului prin faptul că are o obligație să acționeze pentru a preveni un genocid în baza Convenției ONU prin Genocidul din 1948.

Curtea a mai ordonat Israelului să se asigure imediat că „militarii săi nu comit acte care să încalce vreun drept al palestinienilor din Gaza care sunt un grup protejat în baza convenției pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunilor de genocid, inclusiv furnizarea de asistență umanitară de urgență”.

Israelul a respins acuzații că ar comite un genocid și a sublinia operațiunile sale militare sunt pentru a se proteja.

Judecătorii au cerut de asemenea pentru eliberarea imediată a ostaticilor. Aceeași solicitare a fost făcută și printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.

Programul alimentar mondial și alte organizații au avertizat că populația de 2,3 milioane de persoane din Gaza „se confruntă cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară acută” și că se preconizează că foametea va lovi nordul Gazei înainte de sfârșitul lunii mai.

Peste 32.000 de palestinieni și-au pierdut viața în conflictul care a fost declanșat în 7 octombrie când luptătorii Hamas au declanșat un atac supriză asupra teritoriului israelian. Aproximativ 1.200 de israelieni au fost uciși și peste 250 luați prizonieri în urma atacului Hamas.