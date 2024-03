INTERNATIONAL Miercuri, 27 Martie 2024, 22:51

HotNews.ro

0

Rusia şi-a majorat importurile de benzină din ţara vecină Belarus în luna martie, ca răspuns la riscul unui deficit de aprovizionare a pieţei interne, din cauza unor lucrări de reparaţii neprogramate la rafinăriile ruseşti ca urmare a atacurilor ucrainene cu dronă, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria petrolieră.

Benzinarie din Rusia Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

De obicei, Rusia este un exportator net de carburant şi un furnizor pentru pieţele internaţionale, însă perturbarea activităţilor rafinăriilor a forţat companiile petroliere ruseşti să recurgă la importuri. Deja, autorităţile de la Moscova au interzis exporturile de benzină, de la 1 martie, pentru a-şi asigura aprovizionarea pieţei interne după atacurile repetate cu drone ale ucrainenilor de la începutul anului, amintește Agerpres.

În mod normal Rusia importă cantităţi foarte mici de combustibili din Belarus, dar situaţia s-a schimbat în perioada august-octombrie a anului trecut, când s-a confruntat cu un deficit de aprovizionare cu carburanţi, care a dus la creşterea rapidă a preţurilor la benzină şi a necesitat introducerea unui nou embargou privind exporturile de produse petroliere.

Sursele citate de Reuters susţin că, în acest an, Rusia şi-a majorat din nou importurile de benzină din Belarus, iar în prima jumătate a lunii martie aceste importuri au ajuns la 3.000 de tone. Comparativ, în luna februarie Rusia a importat 590 de tone de benzină din Belarus iar în ianuarie nu au fost livrări din Belarus.

Belarus are două rafinării, Naftan şi Mozyr. Fiecare din aceste rafinării are o capacitate de procesare de 12 milioane de tone pe an (aproximativ 240.000 de barili pe zi) însă în mod normal funcţionează la o capacitate mai mică, de aproximativ nouă milioane de tone pe an (180.000 de barili pe zi).

Rafinăriile din Belarus utilizează în principal ţiţei rusesc ca materie primă, în timp ce companiile petroliere ruseşti, care au şi subsidiare în Belarus, cumpără benzină de la rafinăriile Naftan şi Mozyr pentru a-şi alimenta benzinăriile din Belarus.

Sursele citate de Reuters, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, au dezvăluit că în prezent au loc discuţiile între guvernele şi companiile petroliere din cele două ţări cu privire la noi importuri de benzină. Una din surse a precizat că discuţiile sunt îngreunate de faptul că Belarus dă prioritate exporturilor de combustibili pe pieţele internaţionale. Pe de altă parte, cât de multă benzină are nevoie Rusia depinde de cât de mult vor dur lucrările de reparaţii la rafinării.