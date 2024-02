INTERNATIONAL Luni, 05 Februarie 2024, 06:26

4

Cântăreaţa americană Victoria Monet a fost desemnată învingătoare la categoria "cel mai bun artist debutant" la cea de-a 66-a gală de decernare a premiilor Grammy, organizată duminică seară la Los Angeles, informează AFP și Agerpres.

Victoria Monet- Grammy 224 Foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia

La această categorie - una dintre cele patru categorii majore din cadrul galelor Grammy, alături de "cântecul anului", "înregistrarea anului" şi "albumul anului" - au concurat în 2024 tinerii artişti Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét şi The War and Treaty.

Victoria Monet este o interpretă R&B şi pop, în vârstă de 34 de ani. După o perioadă îndelungată petrecută în industria muzicală şi câteva colaborări cu Ariana Grande, anul 2023 a fost cel al consacrării pentru această artistă născută în Atlanta, dar care a crescut în oraşul californian Sacramento, după marele succes obţinut cu albumul ei de debut, intitulat "Jaguar II".

Anul trecut, premiul Grammy decernat în această categorie i-a revenit cântăreţei de jazz Samara Joy.

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, este prezentat pentru al patrulea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.