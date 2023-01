INTERNATIONAL Joi, 05 Ianuarie 2023, 15:55

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Noul guvern al premierului israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un proiect legislativ controversat care ar acorda politicienilor ample puteri asupra puterii judecătorești, relatează Reuters și Times of Israel.

Benjamin Netanyahu Foto: Amir Cohen / UPI / Profimedia Images

Proiectul prezentat de noul ministru al Justiției Yariv Levin va permite unei majorități simple din Knesset, parlamentul unicameral al Israelului, să anuleze decizii ale Înaltei Curți care resping legi și ar acorda guvernului controlul asupra numirii judecătorilor.

Propunerea reprezintă primul mare proiect legislativ propus de către noul guvern al lui Netanyahu, considerat cel mai de dreapta din istoria țării, după ce acesta a depus jurământul joia trecută.

Partidele de extrema dreaptă din Israel cer de ani de zile o schimbare a sistemului judiciar, argumentând că instanța supremă a devenit tot mai activistă în ultimele 3 decenii și că folosește puteri care nu i-au fost conferite niciodată pentru a promova o agendă de stânga.

„Mergem la urne, votăm, alegem și de fiecare dată oameni pe care nu i-am ales aleg pentru noi”, a declarat Levin cu referire la deciziile Înaltei Curți israeliene. „Aceasta nu este democrație”, a subliniat el.

Miza modificărilor propuse de guvernul lui Netanyahu

În Israel Înalta Curte are atribuții care în alte țări sunt împărțite între două instanțe, fiind totodată cea mai înaltă curte de apel din țară, cât și cea care judecă plângerile împotriva guvernului.

Ea joacă un rol esențial în ținerea sub control puterea exercitată de coaliția de guvernare întrucât parlamentul israelian nu are o a doua cameră superioară care să poată revizui sau bloca acte legislative iar președintele țării nu are drept de veto asupra legilor adoptate.

„Ceea ce Yariv Levin a prezentat astăzi nu este o reformă juridică, este o scrisoare de intimidare”, a declarat fostul premier Yair Lapid, acum lider al opoziției, acesta acuzând totodată noul guvern al lui Netanyahu că „amenință să distrugă întreaga arhitectură constituțională a statului Israel”.

Planul prezentat de Levin miercuri seara prevede că Înalta Curte va putea respinge legi doar în anumite condiții, cu o „majoritate specială” încă nespecificată a celor 15 membri ai săi. Însă inclusiv aceste decizii vor putea fi anulate de parlament, cu o majoritate simplă de 61 dintre cele 120 de voturi ale legiuitorilor israelieni.

Knessetul nu va putea însă anula decizii luate cu unanimitate de voturi de judecătorii Înaltei Curți.

Opoziția israeliană vorbește de „un pistol încărcat” pus pe masă

Proiectul de lege prevede de asemenea schimbarea statutului funcționarilor guvernamentali pentru ca avizele emise de aceștia asupra diferitelor acte normative să nu mai aibă caracter obligatoriu și elimină principiul „caracterului rezonabil” a actelor normative când Înalta Curte judecă legalitatea lor.

Levin a prezentat proiectul de lege cu o zi înainte ca Înalta Curte să înceapă joi să judece petiții împotriva lui numirii lui Aryeh Deri în funcția de ministru al Internelor și Sănătății în noul guvern.

Cei care se opun numirii sale acuză că ea este nerezonabilă și ar trebui anulată deoarece acesta a fost condamnat pentru fraudă fiscală anul trecut, după ce în 1999 a fost condamnat pentru luare de mită.

„Ca o bandă de infractori, guvernul a pus un pistol încărcat pe masă cu o zi înainte de audierea Înaltei Curți a cazului lui Deri Law”, a acuzat fostul premier Yair Lapid.