INTERNATIONAL Marți, 27 Decembrie 2022, 11:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Taiwanul urmează să crească durata serviciului militar obligatoriu de la patru luni la un an, a anunțat marţi preşedintele Tsai Ing-wen, subliniind că insula trebuie să se pregătească împotriva ameninţărilor tot mai mari reprezentate de China, relatează Reuters și News.ro.

Soldati taiwanezi Foto: Walid Berrazeg / Zuma Press / Profimedia Images

„Serviciul militar actual de patru luni nu este suficient pentru a răspunde situaţiei, care se află într-o schimbare constantă şi rapidă”, a subliniat într-o conferinţă de presă Tsai Ing-wen.

„Am decis să restabilim serviciul militar (obligatoriu) de un an începând din 2024”, declarat ea.

Mutarea care a fost anunțată în prealabil vine în contextul în care China și-a sporit substanțial presiunile militare, diplomatice și economice asupra Taiwanului pentru a-și consolida revendicările de suveranitate asupra țării insulare.

Vorbind după o conferință a Consiliului Național de Securitate de la Taipei, Ing-wen a subliniat că Taiwanul își dorește pace, dar că trebuie să fie capabil să se apere.

„Atât timp cât Taiwanul este suficient de puternic, el va fi un cămin al democrației și libertății din întreaga lume, și nu va deveni un câmp de luptă”, a mai spus președintele taiwanez.

China devine tot mai belicoasă în atitudinea față de Taiwan

Ing-wen a adăugat de asemenea că actualul sistem militar, care include rezerviști cu stagiul militar, este ineficient și insuficient pentru a face față amenințării în creștere reprezentate de China, mai ales dacă aceasta va lansa un atac fulger asupra insulei.

În luna august China a anunțat că va desfășura exerciții militare fără precedent în jurul insulei după vizita istorică făcută în Taiwan de Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul american la momentul respectiv.

La doar câteva zile după această vizită Beijingul a anunțat că va rupe colaborarea cu SUA în mai multe domenii iar președintele Xi Jinping și-a retras promisiunea de a nu trimite trupe pe insulă după o eventuală „unificare”.

Partidul Comunist din China propusese anterior ca Taiwanul să poată reveni sub conducerea sa după modelul „o ţară, două sisteme”, similar cu formula sub care fosta colonie britanică Hong Kong a revenit sub conducerea Beijingului în 1997.

Cel mai recent, China a trimis săptămâna trecută 39 de avioane și trei nave către Taiwan într-o nouă demonstrație de forță.