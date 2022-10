INTERNATIONAL Luni, 24 Octombrie 2022, 21:54

Rishi Sunak va fi numit oficial premierul Marii Britanii marți, când va fi primit în audienţă de către regele Charles al III-lea, a anunţat Downing Street într-un comunicat, relatează Reuters și AFP.

Rishi Sunak Foto: Stefan Rousseau / PA Images / Profimedia

Unul dintre cei mai bogați politicieni din Westminster, Sunak, în vârstă de 42 de ani, va deveni cel mai tânăr lider al țării în vremurile moderne - și al treilea în mai puțin de două luni - în timp ce preia conducerea în timpul uneia dintre cele mai tulburi epoci din istoria politică britanică.

El o înlocuiește pe Liz Truss, care a rezistat doar 44 de zile înainte ca ea să spună că va demisiona.

El le-a spus parlamentarilor săi, luni, în parlament că se confruntă cu o „criză existențială” și că trebuie „să se unească sau să moară”. El a spus țării că se confruntă cu o „provocare economică profundă”.

"Avem nevoie de stabilitate şi de unitate şi a aduce împreună partidul şi ţara va fi prioritatea mea absolută", a mai spus politicianul care va deveni primul premier de origine indiană al Regatului Unit.

Primul premier numit de regele Charles al III-lea

Rishi Sunak va deveni oficial marți primul prim-ministru de culoare al Marii Britanii, după ce a câștigat cursa pentru a conduce Partidul Conservator.

Liz Truss, care a demisionat joia trecută din funcţia de premier, va ţine un discurs în faţa Downing Street în jurul orei 10:15 (12.15, ora României), apoi va merge la Palatul Buckingham pentru a fi primită de suveranul Charles al III-lea. După aceea, Rishi Sunak va fi primit de rege, care îl va însărcina cu formarea unui nou guvern. El va merge în Downing Street unde va ţine un discurs în jurul orei 11:35 (13:35, ora României).

Aceasta va fi, de asemenea, prima numire a unui prim-ministru pentru noul suveran Charles al III-lea, care a venit la tron pe 8 septembrie după moartea reginei Elisabeta a II-a

Rishi Sunak, cel mai tânăr prim-ministru britanic din ultimii 200 de ani și primul cu origini indiene

Sunak s-a născut în Southampton în 1980, însă ambii săi părinți sunt hinduși cu origini indiene care s-au născut și au locuit în Africa de Est înainte de a emigra. Bunicii săi s-au născut în provincia Punjab și au emigrat cu familiile lor din Africa de Est în Anglia în anii '60.

Sunak a vorbit în repetate rânduri, în timpul ultimei campanii pentru cursa pentru funcția de premier, că și-a ajutat mama cu farmacia pe care aceasta o avea cu tot ce însemna contabilitate și salarii.

A avut o educație privilegiată - a mers la o școală de elită cu taxă și este cel mai recent premier care a studiat la Universitatea Oxford, după David Cameron și predecesorul său, Truss. El a studiat politică, filozofie și economie.

În timpul ultimei campanii pentru funcția de premier, el a susținut crearea de școli de gramatică mai selective, după ce unele noi au fost interzise de Partidul Laburist de opoziție, dar a spus în mod repetat că „o educație de clasă mondială” ar trebui să fie un drept din naștere.

El va fi, de asemenea, prima persoană de culoare care va deveni prim-ministru al Marii Britanii. Ravi Kumar, în vârstă de 38 de ani, membru al Partidului Conservator care lucrează la o companie financiară din orașul Nottingham, a descris numirea acestuia drept un „moment decisiv”.

„Am crescut în anii '80 și '90 și nu mi-am putut imagina că voi prinde un prim-ministru non-alb în timpul vieții mele... Așadar, să văd un lider indian britanic este fenomenal”, a spus el pentru Reuters.

Dar căsătoria lui Sunak cu fiica unui miliardar indian a stârnit îngrijorări în partidul său, mulți întrebându-se dacă nu cumva acesta este prea departe de îngrijorările alegătorilor de rând, dintre care unii sunt forțați de inflație să decidă dacă își cheltuiesc banii pe mâncare sau încălzire.

Nu a ajutat nici faptul că în aprilie soția lui Sunak a fost forțată să confirme informații potrivit cărora statutul ei de nedomiciliat (rezident britanic care are domiciliul permanent în afara Marii Britanii) însemna că nu plătea impozit pe toate câștigurile sale internaționale. Ea a promis că va pune capăt acestei situații.

„Rishi are relații publice bune, dar nu are capacitatea de a fi curajos și de a fi cancelarul pentru Brexit de care Regatul Unit are nevoie”, a spus o persoană din interiorul Partidului Conservator sub condiția anonimatului.

Susținătorii lui Sunak spun că el este omul de care are nevoie Marea Britanie pentru a stabiliza financiar țara după ce proiectele lui Truss au zguduit piețele financiare, majorând împrumuturile guvernamentale și creditele ipotecare.

„Avem nevoie de cineva care să ofere stabilitate și competență economică dovedită în aceste vremuri dificile, iar Rishi Sunak este acea persoană”, a spus Grant Shapps, adus ca ministru de interne al Marii Britanii după ce Truss l-a demis pe predecesorul său.

Shapps a fost doar unul dintre miniștrii care l-au susținut pe Sunak după ce Johnson s-a retras din cursă, surprinzând și chiar supărându-și propriii susținători. Johnson nu a făcut public pe cine a susținut.

