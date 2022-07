​Deși la prima vedere pot fi făcute puține legături între protestele din Sri Lanka și războiul din Ucraina, lucrurile sunt în realitate foarte conectate. Împreună cu Antonia Colibășanu, analist geopolitic la Geopolitical Futures, explicăm care este legătura dintre creșterea prețului la orez în Sri Lanka și războiul dintre Rusia și Ucraina (deși nici una, nici cealaltă nu exportă orez în Sri Lanka).

Protestatarii din Sri Lanka se scalda in piscina prezidentiala pe care au ocupat-o Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia