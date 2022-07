Mii de protestatari din capitala comercială a Sri Lankăi, Colombo, au luat cu asalt reședința oficială a președintelui acestuia sâmbătă, pe fondul a luni întregi de furie publică din ce în ce mai mare față de cea mai gravă criză economică a țării din ultimele șapte decenii, relatează Reuters.

Proteste uriase in Sri Lanka unde oamenii au luat cu asalt reședința președintelui

Proteste uriase in Sri Lanka unde oamenii au luat cu asalt reședința președintelui Foto: Captura video

NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ