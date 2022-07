INTERNATIONAL Miercuri, 06 Iulie 2022, 11:16

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a răspuns unui mesaj al Departamentului de Stat de la Washington cu versuri din melodia „One More Time” a cântăreței americane Britney Spears, relatează TASS.

Maria Zaharova Foto: Sputnik / Profimedia Images

Zaharova a comentat miercuri pe canalul său de Telegram afirmațiile lui Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, care declarat că Rusia ar trebui să ofere Statelor Unite un motiv pentru o întâlnire bilaterală între șefii diplomației celor două țări, Antony Blinken și Serghei Lavrov, la summitul G20 care va avea loc în Indonezia.

Vladimir Putin a anunțat că intenționează să participe la acest summit în pofida opoziției americane, care ceruse Indoneziei să nu invite Rusia.

Maria Zaharova a comparat declarațiile lui Ned Price cu versurile melodiei „One More Time” pe care a citat-o în postarea sa: „My loneliness is killing me (and I) / I must confess I still believe (still believe) / When I'm not with you I lose my mind / Give me a sign / Hit me baby one more time”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a spus însă apoi că părții americane i s-ar potrivi mai degrabă versurile melodiei „June”, interpretată în limba engleză de cântăreața rusă Liusia Cebotina: „So June is over / Your power is lower / And I'm gonna fly / Away from this lie”.

Declarațiile bizare ale Mariei Zaharova de la izbucnirea războiului din Ucraina

Aceasta nu este prima postare sau declarație bizară făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe după declanșarea războiului din Ucraina, ea încercând în mod faimos să justifice invazia rusească prin faptul că ucrainenii ar fi interzis cărțile de bucate rusești și rețetele pentru borș.

„Ei bine, tot ce era legat de etnie, de cultură a fost vizat în primă instanță. Chiar și cărțile de bucate, acestea au fost și ele interzise. De ce? Pentru nu aveai voie să împarți rețeta de borș. Nu aveai voie. Trebuia să aparțină doar unui singur grup. Doar unui grup, doar unui popor. Doar unei naționalități”, afirma ea la momentul respectiv.

Ea a vorbit din nou despre rețete de mâncăruri la începutul lunii iulie după ce UNESCO a avertizat că practicile culturale asociate borșului sunt în pericol în Ucraina din cauza războiului dus de Rusia.

„Dacă ar trebui să explic lumii ce este naționalismul contemporan de la Kiev, aș menționa acest fapt: humusul și pilaful de orez sunt recunoscute ca fiind mâncărurile naționale ale mai multor țări. Dar, după cum înțeleg eu, ucrainizarea se aplică la orice. Ce va urma? Porcii vor fi recunoscuți ca produs național ucrainean?", a scris Zaharova pe Telegram.

Zaharova a fost puternic ironizată pe platformele de socializare după ce weekendul acesta a postat pe canalul ei de Telegram o înregistrare video aparent fără noimă în care s-a filmat mâncând căpșuni.