Macron face luni o riscantă vizită la Moscova / Sursă Reuters: "Ne îndreptăm spre bârlogul lui Putin, e ca și când am da cu zarul"

Jocul diplomatic Macron-Putin

S-a consultat dinainte cu Biden și Johnson

Vizita vine după ce, în ultima săptămână, Macron a avut o serie frenetică de discuții telefonice cu aliații occidentali, cu Putin și cu liderul ucrainean.El va continua marți cu o vizită la Kiev, pariind mult capital politic pe o misiune care s-ar putea dovedi jenantă dacă se va întoarce cu mâinile goale."Ne îndreptăm spre bârlogul lui Putin, din multe puncte de vedere este ca și când am da cu zarul", a spus pentru Reuters o sursă apropiată lui Macron.Două surse apropiate lui Macron au declarat că unul dintre scopurile vizitei sale este acela de a câștiga timp și de a îngheța situația timp de câteva luni, cel puțin până la "super aprilie", o lună cu alegeri în Europa - în Ungaria, Slovenia și - crucial pentru Macron - în Franța.Liderul francez, care a recurs la incursiuni diplomatice foarte mediatizate de când a preluat puterea în 2017, a încercat atât să îl ademenească, cât și să îl înfrunte pe Putin în ultimii cinci ani.Eforturile sale au adus un dialog strâns cu liderul rus, dar și eșecuri dureroase.La scurt timp după alegerea sa, Macron i-a întins covorul roșu lui Putin la Palatul Versailles, dar a folosit vizita și pentru a denunța public amestecul rusesc în timpul alegerilor din alte țări. De asemenea, doi ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit la reședința de vară a președintelui francez.Însă numeroasele mutări ale lui Macron nu au împiedicat invadarea de către Rusia a sferelor tradiționale de influență franceze din Africa, culminând la sfârșitul anului trecut cu sosirea mercenarilor ruși în Mali . Oficialii francezi spun că aceștia sunt susținuți de Kremlin.Țările est-europene care au suferit decenii sub dominația sovietică au criticat poziția cooperantă a lui Macron față de Rusia, temându-se de discuțiile lui Macron privind negocierea unei "noi ordini de securitate europene" cu Rusia.Pentru a contracara criticile înaintea călătoriei și pentru a-și asuma rolul de lider european în această criză, Macron s-a străduit să se consulte de data aceasta cu alți lideri occidentali, inclusiv cu britanicul Boris Johnson și cu președintele american Joe Biden.Vizita președintelui francez la Moscova și în Ucraina are loc cu mai puțin de trei luni înainte de alegerile prezidențiale de acasă.Consilierii săi politici văd un potențial câștig electoral, deși Macron nu a anunțat încă dacă va candida."Pentru președinte, este o oportunitate de a-și arăta leadershipul în Europa. Că este deasupra disputei", a declarat o sursă guvernamentală franceză.