Poliția americană a arestat 4 persoane în legătură cu moartea actorului Michael K. Williams

Michael K. Williams, o victimă a crizei opioidelor din SUA

Cei patru bărbaţi, suspectaţi că acţionau pe străzile cartierului Williamsburg (Brooklyn), au fost arestaţi marţi şi acuzaţi de trafic de droguri, potrivit unui anunț făcut de procurorul federal din Manhattan, Damian Williams.Unul dintre ei, Irving Cartagena, cunoscut şi sub numele de „Green Eyes” şi reţinut în Puerto Rico, este cel despre care „credem că i-a vândut doza mortală de droguri lui Michael K. Williams”, celebru pentru interpretarea lui Omar Little, unul dintre cele mai îndrăgite personaje din serialul-cult The Wire, creat de David Simon, a anunţat procurorul într-un comunicat.Michael K. Williams, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în locuinţa sa din Williamsburg pe 6 septembrie, iar medicii legişti au stabilit că moartea sa a fost cauzată de o supradoză „accidentală” de fentanil, heroină şi cocaină.Potrivit rechizitoriului, principalul suspect a fost identificat de către anchetatori pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere şi a contului său de Instagram.„Opioidelor mortale precum fentanilul şi heroina nu le pasă cine eşti sau ce ai realizat. Ele nu fac decât să alimenteze dependenţa şi să ducă la tragedii”, a comentat Damian Williams, evocând o „criză de sănătate publică”.Fentanilul se află de mai mulţi ani în centrul crizei opioidelor care face ravagii în SUA.Acest opioid de sinteză, aprobat pentru tratamentul durerilor severe, inclusiv în cazul cancerelor avansate, este „de 50-100 de ori mai puternic decât morfina”, potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC).Fentanilul inundă însă piaţa drogurilor şi cauzează mii de supradoze. Între aprilie 2020 şi aprilie 2021, în SUA au fost înregistrate 100.306 de supradoze fatale, o creştere de 28,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (78.056 de decese).Producătorii de analgezice pe bază de opioide sunt, de asemenea, acuzaţi că au încurajat, prin strategii de marketing agresive, prescrierea excesivă a produselor lor, în pofida faptului că acestea dau o dependenţă foarte puternică.