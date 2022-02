Garda de Coastă a SUA anchetează un vas de croazieră ce a provocat amânarea unei lansări a SpaceX

Nava de croaziera „Harmony of the Seas”

SpaceX a lansat racheta o zi mai târziu

Un operator al SpaceX a anulat lansarea cu aproximativ 30 de secunde înainte de ora planificată pentru decolarea rachetei Falcon 9 a companiei lui Elon Musk deoarece un vas de croazieră se apropia de zona restricționată duminică seara.„Putem confirma că nava de croazieră a fost 'Harmony of the Seas'”, a anunțat David Micallef, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă americane.„Garda de Coastă investighează activ incursiunea de duminică a navei de croazieră și amânarea lansării SpaceX”, a mai precizat acesta.Directorul portului Canaveral de unde a plecat vasul de croazieră a declarat pentru Insider că a fost vorba de „un incident izolat care s-a întâmplat în afara ariei noastre de control”.Nava „Harmony of the Seas” are o lungime de 362 de metri și o lățime de aproape 66 de metri, putând găzdui peste 6.600 de pasageri pe cele 18 punți ale sale, potrivit site-ului Royal Caribbean.SpaceX a reușit în cele din urmă să lanseze misiunea COSMO-SkyMed FM2 luni, după patru zile consecutive în care a amânat-o. Racheta Falcon 9 are la bord și un satelit de observații al Agenției Spațiale Italiene.După lansare SpaceX este din nou în grafic să-și îndeplinească obiectivul pe care Elon Musk l-a trasat pentru 2022, acela de a lansa 52 de misiuni anul acesta, potrivit CNBC