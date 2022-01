Avionul de război de 100 de milioane de dolari a lovit cabina de zbor a portavionului de 100.000 de tone și apoi a căzut în apă în timp ce pilotul s-a catapultat, au spus oficialii Marinei.

Pilotul și șase marinari de la bordul navei Vinson au fost răniți.

USS Carl Vinson, USS Abraham Lincoln şi grupurile lor aeronavale au început duminică o serie de manevre în Marea Chinei de Sud, unul dintre principalele puncte de fricţiune dintre chinezi şi americani în regiune.

The F-35C Lightning II fighter jet flew off the deck of the nuclear aircraft carrier USS Carl Vinson while returning to the ship pic.twitter.com/5fvVRqhkWr