Cum se vede amenințarea războiului pe străzile din Ucraina și Rusia: Putin e imprevizibil. Orice este posibil cu el la butoane / Rușii se tem de sancțiuni economice

Atacurile cibernetice și manipularea

Propaganda Kremlinului

Olga nu crede în război

Cel puțin cam asta este atmosfera de la Moscova, potrivit jurnaliștilor de la BBC . Pe de altă parte, în Ucraina, oamenii sunt gata să lupte pentru a-și apăra independența, deși, evident, nimeni nu-și dorește să se ajungă acolo."Rusia poate face orice grație lui Putin care este imprevizibil”, spune Volodimir reporterului BBC. ”Atâta vreme cât Putin este la putere, există întotdeauna un risc”, mai comentează el. Și cam asta este starea de spirit care domnește peste tot în Ucraina.Din 2014 când Rusia a anexat Crimeea și a susținut separatiștii din regiunea Donbas, luptele au continuat mereu, la fel și atacurile cibernetice și manipularea.Anastasia este un pic mai optimistă și mai încrezătoare în autoritățile de la Kiev. "Nu-mi fac griji pentru că-l avem pe președintele nostru (Volodimir Zelenski –n.red) și autorități eficiente. Cred că pot gestiona situația. Ei ne protejează, de-asta i-am ales”.Nici Viktor nu-și face griji, deși merge la antrenamente militare la universitate, ceva obișnuit pentru Ucraina unde serviciul militar este obligatoriu. ”Am vrea să nu ajungem acolo (la război- n. red), dar dacă este nevoie suntem gata să rezistăm în fața agresorului”.Întrebat dacă el și prietenii lui sunt gata să lupte, tânărul răspunde fără ezitare: ”Da, nu există îndoieli în privința asta. Trebuie să ne apărăm țara, independența și, mai ales, libertatea”.De partea cealaltă a baricadei, în Rusia, presa controlată de stat continuă să întrețină propaganda oficială promovată de Kremlin arătând cu degetul spre Occident care ar fi adevăratul agresor. În pofida avertismentelor transmise în repetate rânduri de NATO și SUA privind iminența unei invazii, mulți oameni sunt încă sceptici că va izbucni războiul sau că Rusia ar avea vreun avantaj dacă face asta.În centrul Moscovei, unii cred că Occidentul exagerează atunci când vorbește despre amenințarea războiului. "Dacă te iei după ei, în fiecare an Rusia plănuiește să invadeze Ucraina”, spune Andrei, 24 de ani. "Între timp, noi stăm cu toții aici și facem ochii mari uitându-ne la știri, gândind- Pe bune? Iar? Nu trebuia să-i invadăm anul trecut? Cred că Occidentul folosește acest subiect urmărindu-și propriile interese”.Nici Olga nu crede în război. Sau mai bine zis crede că acesta ar fi justificat doar dacă Rusia ar avea ceva de câștigat din punct de vedere economic, dar nu este cazul."De ce am avea nevoie de Ucraina? Ce să facem cu ea? Să-i lase în pace. Aș înțelege dacă am avea nevoie de produse, de noi piețe, dar avem suficient. Avem acces la mare. Deci, la ce bun?”, a comentat ea.În schimb, sancțiunile anunțate de America îi cam îngrijorează pe unii ruși. "Rubla se va prăbuși și oamenii vor avea de suferit serios. Așa încât trebuie să evităm acest lucru. Ceea ce se întâmplă nu este din vina oamenilor simpli, dar ei vor fi loviți (dacă Rusia invadează Ucraina- n red), spune Aleksei.