VIDEO A nins în Arabia Saudită. Imagini cu localnici cântând şi dansând în zăpadă au devenit virale

Munţii Tabuk, din Arabia Saudită, au fost acoperiţi de zăpadă în primele zile ale noului an, după ce temperatura a scăzut brusc în regiune, iar imagini cu fenomenul au devenit virale, potrivit News.ro.

Pe Twitter a fost postat un filmuleţ în care cineva dă la o parte un strat de nisip pentru a scoate la suprafaţă zăpada, imagini comparate de mulţi internauţi cu cele ale unei prăjituri tiramisu.

