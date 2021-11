Documentul Comisiei Europene ce recomanda ca termenul „Crăciun” să fie înlocuit cu „sezonul sărbătorilor” a fost retras

Craciun in UE

Executivul UE a decis retragerea documentului lansat de comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, la sfârşitul lunii octombrie, după un articol din tabloidul italian Il Giornale , care susţinea că este o încercare de „anulare a Crăciunului”.O serie de politicieni de dreapta, inclusiv fostul preşedinte al parlamentului european Antonio Tajani, membru al partidului Forza Italia al lui Silvio Berlusconi, s-au războit ulterior asupra problemei pentru a-şi exprima opoziţia faţă de sfatul „absurd”.„Incluziunea nu înseamnă negarea rădăcinilor creştine ale UE”, a scris Tajani pe Twitter.Ca răspuns, Dalli a emis o declaraţie de scuze.„Iniţiativa mea de a elabora linii directoare ca document intern pentru comunicarea către personalul comisiei în sarcinile lor a fost menită să atingă un obiectiv important: să ilustreze diversitatea culturii europene şi să prezinte natura incluzivă a Comisiei Europene în toate categoriile sociale. şi convingerile cetăţenilor europeni. Cu toate acestea, versiunea ghidurilor publicate nu serveşte în mod adecvat acestui scop. Nu este un document matur şi nu îndeplineşte toate standardele de calitate.. În mod clar, liniile directoare necesită mai multă muncă. Prin urmare, retrag orientările şi voi lucra în continuare la acest document”, a spus ea.Comisia Europeană, împreună cu alte instituţii ale UE, a fost mult timp criticată pentru lipsa de diversitate în rândul personalului său. Nu există comisari de culoare.. Ca parte a unei actualizări a limbii care va fi folosită de personalul său, comisia le-a cerut oficialilor să fie mai sensibili în comunicările lor.Potrivit The Guardian , oficialii care lucrează cu colegiul comisiei de 27 de oameni, condus de Ursula von der Leyen, au fost sfătuiţi să evite să presupună că toată lumea este creştină, albă şi căsătorită. În loc să se refere la Crăciun, oficialii ar trebui să spună "sezonul sărbătorilor”, sugerează documentul.Oficialii au fost sfătuiţi să evite pronumele specifice genului şi cuvintele şi expresiile bazate pe gen, cum ar fi "preşedinte", "doamne şi domni" sau "făcută de om".S-a sugerat ca oficialii să întrebe oamenii care sunt pronumele lor şi să fie atenţi folosind termeni precum "gay" şi "lesbiene" ca substantiv. "Transgender, bi sau intersexual nu sunt substantive." … "Spuneţi persoane trans, homosexuale etc. sau referiţi-vă explicit la persoana respectivă”, a fost sugerat.Sophie in ’t Veld, un europarlamentar liberal olandez, a spus că este îngrijorată de retragerea bruscă a comisiei pe această problemă. Ea a spus: "Comisarul Dalli merită lăudat pentru că a avut curajul de a aborda problema, fie că este într-un mod oarecum stângaci. Dezinformarea concertată şi atacurile asupra ei de către extrema dreaptă şi răspunsul ulterior la acestea din partea comisiei sunt îngrijorătoare. Trebuie să recunoaştem că Europa şi instituţiile sale reprezintă pe toată lumea. Instituţiile ar trebui să fie strict neutre: să nu uităm că majoritatea europenilor nu sunt religioşi", a spus ea.