ANALIZĂ Spionajul american nu prea reușește să spioneze în China / Frustrări la Washington și reverberații ale căderii precipitate a Afganistanului

Reverberații ale prăbușirii Afganistanului

„Efectul Xi” asupra spionajului american

Eșecurile CIA privind China

Frustrări la Washington

Oficialii respectivi, care au cerut să nu fie identificați din cauza naturii sensibile a informațiilor, afirmă că China devine o țintă mai dificilă și opacă într-o perioadă în care modul în care Xi Jinping ia decizii devine tot mai important de înțeles din cauza noii escaladări a tensiunilor dintre Washington și Beijing.Situația vine în contextul în care oficiali atât din administrația Trump cât și cea a președintelui Joe Biden au fost surprinși de mutările rapide ale Beijingului de a-și consolida controlul asupra Hong Kong-ului, proiecta putere în Marea Chinei de Sud, limita investigațiile asupra originii pandemiei de COVID-19, submina companiile chinezești care vor să se listeze pe bursele din SUA și intensifica atacurile cibernetice împotriva adversarilor.Actualii și foștii oficiali care au acceptat să discute cu jurnaliștii de la Bloomberg subliniază că agențiile de spionaj ale Americii au de ani de zile dificultăți în oferi informațiile despre China pe care le cer cei care iau deciziile la Washington.Printre obstacolele cu care se confruntă comunitatea americană de informații se numără unele adânc înrădăcinate - Beijingul a livrat o serie de lovituri puternice rețelelor de spionaj americane din China încă de dinainte ca Xi Jinping să devină președinte al țării comuniste - cât și unele elementare: spionajul american se confruntă în continuare cu o lipsă acută de vorbitori ai limbii mandarine.„Resursele noastre umane au rămas în urmă de decenii”, afirma John Bolton, unul dintre consilierii pe probleme de siguranță națională ai fostului președinte republican Donald Trump, când a fost întrebat despre China.În contextul în care noua administrație democrată de la Washinton urmărește să își reorienteze o parte semnificativă a eforturilor din domeniul politicii externe înspre contracararea Chinei, directorul CIA Bill Burns a anunțat luna trecută crearea unei structuri specializate care să se concentreze asupra „unui guvern chinez tot mai combativ”.Însă unele din persoanele intervievate de Bloomberg afirmă că anunțurile de acest fel sunt mai degrabă simbolice decât de substanță și că ele trebuie însoțite de majorări ale cheltuielilor și personalului pentru a avea credibilitate.CIA a refuzat să remită un punct de vedere pentru agenția Bloomberg.FOTO: TwitterO parte a oficialilor contactați de agenția de presă americană afirmă că deficiențele comunității de informații a SUA se agravează, o problemă care devine cu atât mai stringentă într-un moment în care Xi Jinping urmărește să își consolideze moștenirea în panteonul Partidului Comunist chinez alături de foștii lideri Mao Zedung și Deng Xiaoping la o întrunire ce va avea loc la Beijing săptămâna aceasta.Întrunirea respectivă, unul dintre ultimele obstacole înainte ca Xi, în vârstă de 68 de ani, să își asigure un al treilea mandat istoric de lider al partidului la alegerile ce vor avea loc anul viitor, va avea loc în condițiile în care SUA are informații foarte limitate cu privire la unele subiecte de bază, ca de exemplu cine ar putea fi în cele din urmă succesorul său.Ea vine de asemenea după mai multe eșecuri răsunătoare ale serviciilor de informații americane și pe alte subiecte, precum avansul rapid al talibanilor în Afganistan și prăbușirea dezastruoasă a forțelor de securitate în care SUA a investit miliarde de dolari în ultimii 20 de ani.Criticile aduse comunității americane de informații cântăresc cel mai greu asupra CIA, agenție a cărei responsabilitate principală este recrutarea spionilor și care și-a văzut rețeaua din China puternic afectată în urmă cu peste un deceniu de eforturile Beijingului din domeniul contrainformațiilor.Cotidianul The New York Times a scris pe larg despre acest subiect în 2017, afirmând că numeroase surse ale SUA din China au fost executate sau încarcerate în una dintre cele mai grave breșe care au afectat vreodată spionajul american.FOTO: Xinhua / Profimedia ImagesNou-anunțata structură specializată a CIA a fost denunțată drept un „simptom tipic al mentalității de Război Rece” de către Zhao Lijian, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Beijing. Acesta a adăugat că Washingtonul ar trebui să privească dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări într-o manieră rațională și că „ar trebui să înceteze acțiunile ce dăunează încrederii și cooperării reciproce”.Însă pentru cei din administrația Biden care citesc rapoartele serviciilor de informații - un grup care include cei mai înalți oficiali care au acces la informările clasificate pe care președintele american le primește zilnic - o concentrare mai mare asupra Chinei este așteptată ca o gură de oxigen.Pentagonul a anunțat săptămâna trecută că China își extinde arsenalul nuclear într-un ritm mult mai rapid decât estima anterior, raportul redactat de oficialii de apărare americani fiind doar ultimul dintr-o serie care au reevaluat într-o notă alarmantă ambițiile globale ale Beijingului.Eforturile președintelui Xi Jinping de a modifica politicile domestice ale Chinei și de a-și consolida controlul asupra țării au afectat și serviciile americane de informații.Tranziția de la un sistem de conducere colectivă de sub foștii președinți Jiang Zemin și Hu Jintao înspre una dominată de Xi înseamnă că serviciile de informații ale SUA, în special CIA, au fost nevoite să treacă de la concentrarea pe 7 sau 9 lideri de top la doar unul, ceea ce, deși ar putea părea contraintuitiv, reprezintă o problemă.Chiar și înainte ca Xi Jinping să devină președinte al țării, sistemul politic al Chinei era extrem de secretos și organizat într-un mod prin care informațiile circulau în sus către liderii de la vârf dar erau rareori diseminate pe larg în interiorul său.Mediul universitar, presa și organizațiile din societatea civilă din China sunt îndeaproape controlate de guvern, făcând și mai dificilă culegerea de informații despre țară.FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia ImagesFoștii oficiali intervievați de Bloomberg afirmă că decidenții de la Washington care au acces la rapoartele serviciilor de informații adesea nu își dau seama de nivelul acestor provocări și că ar putea avea așteptări nerealiste cu privire la concluziile care pot fi trase pe baza datelor culese de pe teren.Pe lângă aceste lucruri, doi foști oficiali americani afirmă că ampla campanie anticorupție declanșată de Xi, care a pedepsit peste 1,5 milioane de oficiali chinezi până acum, a dus la o atenție și mai sporită asupra veniturilor acestora, ceea ce îngreunează substanțial efectuarea de plăți către eventualele surse.În pofida faptului că, istoric vorbind, China a fost o „țintă dificilă” pentru CIA, agenția există tocmai pentru a depăși obstacolele de această natură, indiferent că este vorba de furnizarea de informații de încredere despre conducerea al-Qaeda sau cu privire la regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord.Mai mult, agenția era capabilă să ofere analize relevante cu privire la eșaloanele superioare ale sistemului politic din China până în urmă cu un deceniu, potrivit unuia dintre foștii oficiali din comunitatea de informații intervievați de Bloomberg.Acesta afirmă că abilitatea CIA de a penetra conducerea Partidului Comunist Chinez a fluctuat de-a lungul timpului dar că resursele actuale ale agenției de a face acest lucru sunt mai limitate.Un alt fost oficial spune că, dacă ar avea în prezent un scaun la briefingurile zilnice ale președintelui Joe Biden, întrebările prioritare pe care le-ar avea pentru comunitatea de informații ar fi legate de expansiunea marinei chineze, strategia Beijingului pentru Marea Chinei de Sud, planurile lui Xi pentru Taiwan și capabilitățile Chinei în domeniul cibernetic și al inteligenței artificiale.Acest oficial spune că administrația Trump a dus de asemenea lipsă de rapoarte de informații bune cu privire la strategia Chinei față de Vietnam, India și Coreea de Nord.FOTO: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / ProfimediaFrustrările din interiorul Casei Albe sunt împărtășite și de Congresul de la Washington.Un raport parțial cenzurat publicat în septembrie 2020 de Comisia de Informații din Camera Reprezentanților, camera inferioară a legislativului american, a concluzionat că agențiile de spionaj ale SUA nu reușesc să facă față provocărilor complexe reprezentate de China și că sunt prea concentrate pe obiective tradiționale precum terorismul și amenințările militare convenționale.„În absența unei realinieri semnificative de resurse, guvernul SUA și comunitatea de informații nu vor reuși timp de decenii să atingă obiectivele necesare pentru a permite concurarea în continuare a Chinei pe scena globală și de a proteja securitatea și sănătatea SUA”, afirmă raportul.Acesta susține de asemenea că axarea politicii externe americane asupra Orientului Mijlociu și „războiului împotriva terorismului” este unul dintre motivele care au făcut comunitatea de informații a SUA să ajungă să trateze „misiunile tradiționale de [culegere de] informații ca fiind secundare contraterorismului”.